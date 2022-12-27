Видео ⟩ В Латвии бушует грипп и другие вирусы. NMPD работает в кризисном режиме

Жалобы идентичны – высокая температура, кашель, боль в шее, сопли.

Руководитель NMPD Лиене Ципуле признала: "Это превысило даже то, что мы ожидали, 2000 звонков на 113 и 300, 400 звонков связаны с температурой, хотят совет или консультацию.

Но при нагрузке наших линий подвергаются опасности те пациенты, которые действительно нуждаются в лечении".

Руководитель службы напомнила, что в случае болезни дыхательных путей или гриппа семейный врач открывает лист болезни и выписывает лекарства по телефону. Людей больше всего пугает высокая 40-градусная температура, которая держится несколько дней. И это причина, по которой многие родители ведут детей в больницу.

Информация о дежурных врачах, которые принимают в выходные дни, находится на домашней странице Национальной службы здоровья. Детская больница рекомендует использовать портал veselapasaule.lv, где описывается, как помочь ребенку дома.