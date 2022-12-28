Что должно находиться в домашней аптечке? Проверьте свою!

"Если видно, что изменились физические свойства лекарства - внешний вид, запах, цвет - или человек уже не помнит, с какой целью лекарство когда-то было куплено, такое лекарство можно считать негодным. Следует помнить, что после истечения срока годности особенно опасно использовать антибактериальные препараты - они могут вызвать риск отравления, и лекарство не окажет должного терапевтического эффекта. Также и глазные и ушные капли после истечения срока годности не помогают, а вредят - они уже не стерильны и могут вызвать инфекцию", - объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите. Следует также учитывать, что лекарства в жидкой форме, такие как предназначенные для детей жаропонижающие сиропы, необходимо использовать в течение шести месяцев после открытия флакона, а лекарства в таблетках и капсулах можно использовать в соответствии со сроком годности, указанным на упаковке, если они правильно хранятся. Не рекомендуется хранить лекарства вблизи батарей отопления, под открытыми солнечными лучами или в условиях влажности, потому что тогда срок их годности может оказаться меньше, чем указано на упаковке.