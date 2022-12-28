Данные последнего исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" показывают, что геополитические события этого года в мире оказали влияние на привычки населения. Почти каждый второй респондент исследования признал, что под влиянием этих событий пополнил домашнюю аптечку в этом году, купив противовоспалительные и обезболивающие средства, а также пластыри.
Что должно находиться в домашней аптечке? Проверьте свою!
Сначала ограничения во время пандемии, потом война в Украине - скорее всего, эти события заставили нас больше задуматься о том, имеют ли жители в кризисных ситуациях товары первой необходимости дома, включая нужные лекарства и предметы медицинского назначения, чтобы иметь возможность позаботиться о себе и своей семье.
По данным последнего исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", почти каждый второй житель Латвии, или 42% всех респондентов, признал, что в этом году пополнил свою домашнюю аптечку.
Чаще всего жители покупали противовоспалительные и обезболивающие средства (32%), средства дезинфекции, такие как перекись водорода, спиртовой раствор (20%), а также пластыри (20%). Чуть реже - медицинскую марлю и бинты (15%), различные безрецептурные препараты для работы пищеварительной системы (15%). Некоторые жители дополнили домашнюю аптечку пищевыми добавками для укрепления иммунитета (8%), таблетками йода (5%) и пищевыми добавками для снижения тревожности (5%). Чаще всего лекарства и предметы медицинского назначения покупали женщины разных возрастных групп, заботясь о здоровье и безопасности своей семьи.
Запасы лекарственных средств следует регулярно пересматривать
Содержимое домашней аптечки рекомендуется регулярно просматривать, чтобы убедиться, что срок годности лекарств не истек.
"Если видно, что изменились физические свойства лекарства - внешний вид, запах, цвет - или человек уже не помнит, с какой целью лекарство когда-то было куплено, такое лекарство можно считать негодным. Следует помнить, что после истечения срока годности особенно опасно использовать антибактериальные препараты - они могут вызвать риск отравления, и лекарство не окажет должного терапевтического эффекта. Также и глазные и ушные капли после истечения срока годности не помогают, а вредят - они уже не стерильны и могут вызвать инфекцию", - объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите. Следует также учитывать, что лекарства в жидкой форме, такие как предназначенные для детей жаропонижающие сиропы, необходимо использовать в течение шести месяцев после открытия флакона, а лекарства в таблетках и капсулах можно использовать в соответствии со сроком годности, указанным на упаковке, если они правильно хранятся. Не рекомендуется хранить лекарства вблизи батарей отопления, под открытыми солнечными лучами или в условиях влажности, потому что тогда срок их годности может оказаться меньше, чем указано на упаковке.
Лекарства с истекшим сроком годности нельзя выбрасывать в мусор с бытовыми отходами. "Негодные лекарства - это опасные отходы, неправильное хранение и утилизация которых может представлять серьезную угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Если лекарства выбросить с бытовыми отходами, они могут вызвать отравление у нашедших их животных. Неправильно утилизированные лекарства представляют потенциальную опасность для окружающей среды - химическое заражение воды и почвы, устойчивость к антибиотикам, гормональные изменения и мутации у животных и растений. Поэтому негодные лекарства следует сдавать в аптеку, где для этого размещены специальные ящики, а затем все негодные лекарства сдаются на утилизацию опасных отходов. В первую очередь лекарства следует извлечь из внешней упаковки - из коробок, а вот блистеры с таблетками, флаконы и тубы следует сложить в пакет и затем выбросить в специальные ящики, расположенные в аптеке, которые предназначены для негодных лекарств, или их следует сдать фармацевту", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Что должно находиться в домашней аптечке?
Несмотря на то, что в этом году многие жители закупили лекарства и предметы медицинского назначения в домашнюю аптечку с мыслью о возможных кризисных ситуациях, существуют препараты и предметы первой необходимости которые ежедневно должны находиться в домашней аптечке:
- Обезболивающие и жаропонижающие средства, а также жаропонижающие средства в жидкой лекарственной форме, предназначенные для детей до 12 лет;
- Средства для устранения расстройств пищеварения (активированный уголь, препараты, содержащие диосмектит, желудочные капли или пищеварительные ферменты, смесь солей и глюкозы при интенсивной диарее или рвоте);
- Лекарства против аллергии (препараты, содержащие цетиризин, клемастин или лоратадин);
- Успокоительные препараты (без рецепта можно приобрести препараты, содержащие растительные вещества);
- Дезинфицирующие средства (перекись водорода для промывания ран, порошок фурагина для промывания ран, физиологический раствор, или 0,9% раствор хлорида натрия, мазь, содержащая декспантенол);
- Перевязочные материалы (бинты разных размеров, стерильные марлевые салфетки, пластыри).
"Сегодня, когда актуальны зимние виды спорта и тротуары скользкие, обязательно следует убедиться, чтобы в домашней аптечке имеются эластичные бинты, бинты и пластыри. Если случилось поскользнуться или упасть и получить ушиб, ссадину, растяжение или вывих, прежде всего следует иммобилизировать травмированное место, зафиксировав его эластичными бинтами, бинтами или пластырями. В первые 24-48 часов травмированному месту следует помогать холодными компрессами - для этого подойдут холодные гели или аэрозоли, холодные компрессы, поскольку холод уменьшает отек и кровоизлияние, а также снимает боль", - советует фармацевт Apotheka Лайла Залите.
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