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Даугавпилсская больница не принимает больных детей; нет персонала

rus.tvnet.lv/LETA
Даугавпилсская больница не принимает больных детей; нет персонала
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Даугавпилсская региональная больница
Даугавпилсская региональная больница Фото: Ivars Soikāns/LETA

Даугавпилсская региональная больница из-за нехватки медицинского персонала временно приостановила прием детей в возрасте до 14 лет с острыми заболеваниями, сообщили агентству LETA в самоуправлении Даугавпилса.

В настоящее время больны и не могут выполнять обязанности семь педиатров больницы. Подростков с 14 лет могут лечить врачи для взрослых с консультацией педиатра.

В Даугавпилсской больнице сейчас работает только один педиатр, который обеспечивает лечение примерно 30 детей в стационаре.

В связи со сложившейся ситуацией больница призывает родителей детей не обращаться в ее приемное отделение, а искать необходимую помощь в других региональных центрах с педиатрическим профилем.

В случае сезонных заболеваний больница просит пациентов вначале обращаться к семейному врачу, консультироваться по телефону семейных врачей 66016001 или в специализированной детской поликлинике.

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