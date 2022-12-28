Даугавпилсская больница не принимает больных детей; нет персонала

В настоящее время больны и не могут выполнять обязанности семь педиатров больницы. Подростков с 14 лет могут лечить врачи для взрослых с консультацией педиатра.

В Даугавпилсской больнице сейчас работает только один педиатр, который обеспечивает лечение примерно 30 детей в стационаре.

В связи со сложившейся ситуацией больница призывает родителей детей не обращаться в ее приемное отделение, а искать необходимую помощь в других региональных центрах с педиатрическим профилем.

В случае сезонных заболеваний больница просит пациентов вначале обращаться к семейному врачу, консультироваться по телефону семейных врачей 66016001 или в специализированной детской поликлинике.