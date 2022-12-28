В среду вечером, 28 декабря, движение троллейбусов в Саркандаугаве, на маршруте номер 3 остановилось в обоих направлениях. Об этом сообщалось в аккаунте Rīgas satiksmes в Twitter.
Движение 3-го троллейбуса было остановлено из-за неправильно припаркованного автомобиля
Движение 3-го троллейбуса было остановлено из-за неправильно припаркованного автомобиля
Движение троллейбусов было нарушено по причинам, не связанным с Rīgas satiksme - у конечного пункта назначения была неправильно припаркована машина, пояснила представитель компании.
Была задействована полиция и вскоре движение было восстановлено.
3. maršruta trolejbusiem kustība tika atjaunota. Lūgums ņemt vērā, ka trolejbusi šobrīd brauc ar kavējumu.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) December 28, 2022
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