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Движение 3-го троллейбуса было остановлено из-за неправильно припаркованного автомобиля

rus.tvnet.lv
Движение 3-го троллейбуса было остановлено из-за неправильно припаркованного автомобиля
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Троллейбус
Троллейбус Фото: Rebeka Žeire/LETA

В среду вечером, 28 декабря, движение троллейбусов в Саркандаугаве, на маршруте номер 3 остановилось в обоих направлениях. Об этом сообщалось в аккаунте Rīgas satiksmes в Twitter.

Движение троллейбусов было нарушено по причинам, не связанным с Rīgas satiksme - у конечного пункта назначения была неправильно припаркована машина, пояснила представитель компании.

Была задействована полиция и вскоре движение было восстановлено.

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