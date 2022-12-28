Видео ⟩ Скоро в отделения PMLP могут обратиться полмиллиона человек

С 1 мая следующего года eID-карта станет обязательным документом, удостоверяющим личность, а паспорт можно будет выдавать в качестве опции.

Это означает, что почти полмиллиона человек, которым необходимо изготовить удостоверения личности, вскоре могут начать штурмовать отделения PMLP. В PMLP признали, что есть вероятность образования "пробок".

Если у человека до сих пор нет карты eID-карта, но есть действующий паспорт, то после 1 мая он не будет оштрафован, но могут возникнуть проблемы при получении различных услуг.

В PMLP напомнили, что оформление документов возможно как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи, а также дистанционно через приложение Qticket.

Видео: Сюжет программы LTV Ziņu dienests (на латышском языке)