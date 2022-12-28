В настоящее время очереди в отделениях Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) относительно небольшие, но весной они, вероятно, снова станут намного длиннее. После того, как вступит в силу требование, что eID-карта станет обязательным документом, удостоверяющим личность в Латвии.
Видео ⟩ Скоро в отделения PMLP могут обратиться полмиллиона человек
С 1 мая следующего года eID-карта станет обязательным документом, удостоверяющим личность, а паспорт можно будет выдавать в качестве опции.
Это означает, что почти полмиллиона человек, которым необходимо изготовить удостоверения личности, вскоре могут начать штурмовать отделения PMLP. В PMLP признали, что есть вероятность образования "пробок".
Если у человека до сих пор нет карты eID-карта, но есть действующий паспорт, то после 1 мая он не будет оштрафован, но могут возникнуть проблемы при получении различных услуг.
В PMLP напомнили, что оформление документов возможно как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи, а также дистанционно через приложение Qticket.
Видео: Сюжет программы LTV Ziņu dienests (на латышском языке)
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