Через несколько месяцев eID-карта станет обязательным документом, удостоверяющим личность в Латвии. Что это значит для жителей и что будет с действующими паспортами? Можно ли будет с ними путешествовать и какие очереди сейчас в отделениях Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), разбирался RUS TVNET.
В 2023 году eID-карта станет обязательной: что нужно знать?
Требование об обязательной eID-карте
С 1 мая 2023 года eID-карта станет обязательным документом, удостоверяющим личность в Латвии. Поправки к Закону о документах, удостоверяющих личность, вступают в силу 1 января 2023 года. Это значит, что с 1 января 2023 года гражданам или негражданам Латвии
паспорт будет выдаваться при наличии у лица действующего удостоверения личности (eID-карты) либо паспорт будет выдаваться одновременно с eID-картой.
Жители Латвии, у которых срок действия документов закончился не позже 1 марта 2020 года, могут использовать эти документы для реализации своих основных прав в пределах государства до 30 апреля 2023 года.
Таким образом, в упомянутый период времени люди с документами, срок действия которых закончился не позже 1 марта 2020 года, смогут, например, получать услуги в сферах здравоохранения, благосостояния, образования, социальной сфере и сфере по защите прав.
Лица, проживающие за границей, должны оформить удостоверение личности (eID-карту) до 31 декабря 2024 года, отмечает PMLP.
Для кого это требование обязательно?
eID-карта станет обязательным документом, удостоверяющим личность, для всех граждан и неграждан, которые достигли возраста 15 лет.
На данный момент примерно у 500 500 жителей Латвии нет действительной eID-карты, сообщили RUS TVNET в PMLP.
Есть ли исключения?
Закон о документах, удостоверяющих личность, предусматривает ряд исключений, при которых переходный период продлен до 31 декабря 2030 года. В число исключений входят:
- лица, которые получают услуги в учреждении длительного социального ухода и социальной реабилитации, зарегистрированном в реестре поставщиков социальных услуг;
- лица, которые покинули учреждение длительного социального ухода и социальной реабилитации для получения услуг социального ухода и социальной реабилитации по месту жительства;
- лица, которые получают услуги группового дома, зарегистрированного в реестре поставщиков социальных услуг;
- лица с I группой инвалидности;
- лица старше трудоспособного возраста;
- жители, получившие статус политически репрессированного лица.
Можно ли путешествовать с eID-картами?
C eID-картой можно въезжать в страны ЕС, ЕЭЗ и на территорию Швейцарии.
С eID-картой нельзя выезжать в страны, требующие визы, а также в страны, где eID-карта не признается документом, удостоверяющим личность, и которые имеют особые правила въезда.
Будут ли штрафы?
В настоящее время административный штраф предусмотрен только в тех случаях, если у человека нет ни одного действующего документа, удостоверяющего личность, сообщила RUS TVNET представитель PMLP Мадара Пуке.
За проживание без действительного документа, удостоверяющего личность, налагается предупреждение или штраф в размере до семи штрафных единиц (35 евро).
А что с паспортами?
Изменения в Законе о документах, удостоверяющих личность, не повлияют на действительность имеющегося паспорта. Он будет действителен до истечения указанного в нем срока действия.
Паспорт останется в Латвии действующим документом, удостоверяющим личность, и после 1 мая 2023 года, но его наличие не будет обязательным. Оформлять его можно будет по выбору (например, для путешествий в страны за пределами ЕС).
Паспорта также будут действительными документами для путешествий.
Что с очередями в PMLP?
Ранее поправки в законе предусматривали обязательное наличие eID-карт c 1 января 2023 года. Это вызвало ажиотаж среди жителей, и какое-то время работа PMLP была нарушена. Это было связано не только с новыми поправками, но и с наплывом беженцев из Украины и простоем во время пандемии. Летом правительство продлило переходный период для оформления eID-карт до 1 мая 2023 года. Сейчас работа учреждения нормализовалась.
Как сообщила Мадара Пуке, с лета посещаемость учреждения упала примерно на 35%. Администрация ввела возможность дистанционно "отстоять" очередь в заданный день с помощью мобильного приложения Qticket. Это означает, что клиент может подать заявку на получение услуги в конкретный день и отделение, отслеживая в приложении ориентировочное время получения услуги и количество людей в очереди.
Как оформить eID-карту?
Документы, удостоверяющие личность - паспорта граждан и неграждан и eID-карты - можно оформить тремя способами:
1. В порядке живой в очереди без предварительной записи в одном из 29 отделений PMLP. Подробнее о времени работы отделений здесь.
2. Подав заявку в очередь удаленно в конкретном отделении в конкретный день с помощью мобильного приложения Qticket.
3. Предварительно записавшись на конкретное число и время. Запись можно сделать здесь.
В данный момент ближайшая запись через приложение Qticket в большинстве центров обслуживания PMLP доступна на февраль. Для тех, кому критически важно оформить документы раньше, есть возможность использовать "живую очередь" через ту же платформу Qticket. Каждое утро система открывает номерки для "живой очереди" в конкретный день, и если утром занять свое "электронное место", то можно получить запись в тот же день.
Стоимость оформления eID-карты: в течение 10 рабочих дней - 15 евро, в течение 2 рабочих дней - 30 евро.
Подробнее о ценах и льготах здесь.
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