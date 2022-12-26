В 2023 году eID-карта станет обязательной: что нужно знать?

Паспорт останется в Латвии действующим документом, удостоверяющим личность, и после 1 мая 2023 года, но его наличие не будет обязательным. Оформлять его можно будет по выбору (например, для путешествий в страны за пределами ЕС).

Паспорта также будут действительными документами для путешествий.

Что с очередями в PMLP?

Ранее поправки в законе предусматривали обязательное наличие eID-карт c 1 января 2023 года. Это вызвало ажиотаж среди жителей, и какое-то время работа PMLP была нарушена. Это было связано не только с новыми поправками, но и с наплывом беженцев из Украины и простоем во время пандемии. Летом правительство продлило переходный период для оформления eID-карт до 1 мая 2023 года. Сейчас работа учреждения нормализовалась.

Как сообщила Мадара Пуке, с лета посещаемость учреждения упала примерно на 35%. Администрация ввела возможность дистанционно "отстоять" очередь в заданный день с помощью мобильного приложения Qticket. Это означает, что клиент может подать заявку на получение услуги в конкретный день и отделение, отслеживая в приложении ориентировочное время получения услуги и количество людей в очереди.

Как оформить eID-карту?

Документы, удостоверяющие личность - паспорта граждан и неграждан и eID-карты - можно оформить тремя способами:

1. В порядке живой в очереди без предварительной записи в одном из 29 отделений PMLP. Подробнее о времени работы отделений здесь.