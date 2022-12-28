В России мобилизованный насмерть избил своего командира

По версии следствия, 23 декабря старший сержант в состоянии алкогольного опьянения напал на своего командира в военном поезде на станции Мисяш, который от полученных травм скончался на месте.

В отношении сержанта возбуждено дело по статье 334 ч. 3 УК России за насилие в отношении начальника, совершенное в период мобилизации. Ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающих наказание за дезертирство, мародерство и сдачу в плен. Также в кодекс были введены понятия мобилизации и военного положения.

Статья 334 Уголовного кодекса (насильственные действия в отношении начальника) дополнена частью 3 - лишением свободы на срок от 5 до 15 лет за совершение преступления в ходе вооруженного конфликта.