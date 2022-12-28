Ср, 28.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В России мобилизованный насмерть избил своего командира

rus.tvnet.lv
В России мобилизованный насмерть избил своего командира
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Российская армия. Иллюстративное фото
Российская армия. Иллюстративное фото Фото: Kosmogenez/Shutterstock

Старший сержант до смерти избил своего командира в Челябинской области на востоке России. Оба были мобилизованы на войну в Украине, со ссылкой на местные СМИ, сообщает независимое издание The Insider.

По версии следствия, 23 декабря старший сержант в состоянии алкогольного опьянения напал на своего командира в военном поезде на станции Мисяш, который от полученных травм скончался на месте.

В отношении сержанта возбуждено дело по статье 334 ч. 3 УК России за насилие в отношении начальника, совершенное в период мобилизации. Ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающих наказание за дезертирство, мародерство и сдачу в плен. Также в кодекс были введены понятия мобилизации и военного положения.

Статья 334 Уголовного кодекса (насильственные действия в отношении начальника) дополнена частью 3 - лишением свободы на срок от 5 до 15 лет за совершение преступления в ходе вооруженного конфликта.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх