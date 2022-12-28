Супруги купили две банки консервов со шпротами, но очень удивились, когда открыли банки и увидели рис с мясом, сообщает программа TV3 Bez Tabu.
Видео ⟩ Супруги купили банку шпрот. Но там оказался другой продукт
Супруги купили банку шпрот. Но там оказался другой продукт
Кроме того, на двух конкретных банках нет ни срока годности, ни регистрационного номера.
Шпроты были под маркой Keano, которая, как оказалось, не продается на латвийском рынке с 2014 года. Тогда, после аннексии Крыма, Россия ввела эмбарго на большинство продуктов питания, ввозимых из Евросоюза, США и других западных стран, которые ввели санкции против Москвы.
В двух купленных банках якобы было мясо с рисом, хотя на этикетке было написано на русском языке "Рижские шпроты в масле".
Следует отметить, что это является нарушением закона, так как информация о продукте должна быть полной и доступной на национальном языке.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)
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