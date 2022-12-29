Из-за обледенения осложнено движение на востоке Латвии и в Земгале

⏰ Šorīt apledojums daudzviet Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un vietām Kurzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. ❄️ Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem https://t.co/MsbwCZs117 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 29, 2022

В окрестностях Риги и Земгале обледенел Рижская окружная дорога, Елгавское шоссе, а также этапы Вентспилсское, Лиепайское и Бауское шоссе в радиусе нескольких десятков километров вокруг Риги.

В свою очередь, в Видземе и Латгале обледенели все большие дороги, за исключением участков Таллинского шоссе от поворота на Тую до Айнажи, Даугавпилсского шоссе от Риги до Плявиняс и дорогу Тинужи - Кокнесе. К тому же удовлетворительные условия движения также по крупным дорогам в окрестностях Даугавпилса.

Скользкие участки дорог покрываются песком и солью, а заснеженные участки очищаются от снега. На дорогах сегодня утром работают 115 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs, что больше, чем вчера утром.

LVC напоминает, что водители должны быть особо осторожными, выбрав соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдая безопасную дистанцию.