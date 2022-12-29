В Сети появилось видео с принцем Луи, который дарит цветы принцессе Шарлотте

По пути на рождественскую службу в Сандрингеме принц Луи отстал от родителей и сделал сюрприз своей сестре, семилетней принцессе Шарлотте - подарил цветы. Британцы, встретившие королевскую семью, подарили Луи игрушку и букет цветов. Букет Луи вручил сестре.

Этот поступок очаровал собравшихся людей и пользователей Сети. Малыша назвали настоящим джентльменом.

Видео: королевская семья в Сандрингеме

После Луи снова привлек внимание - он потянул за руку и поторопил свою мать Кейт Миддлтон, остановившуюся пообщаться с собравшимися людьми.

Это уже не первый раз, когда малыш Луи привлекает внимание общественности. Летом 2022 года в Великобритании шло грандиозное празднование в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II. В эти дни главной звездой стал 4-летний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон - принц Луи, которому торжество, похоже, нравилось периодично.

За время торжественного парада (и прочих мероприятий) публика могла наблюдать весь спектр эмоций принца: он приветливо махал рукой, танцевал, закрывал уши руками при громких звуках парада, явно скучал и корчил гримасы.