Линда Абу Мери рассказала, как между ней и ее мужем Хосамом "вспыхнула искра"

"Жизнь имеет свойство подбрасывать всевозможные неожиданные повороты. Я уже несколько раз говорила, что знала его раньше. И кто не знает Хосама Абу Мери. Я брала у него интервью несколько раз до того", - рассказала Линда о знакомстве.

Как известно, в жилах Хосама Абу Мери течет арабская кровь. Когда Линду спросили, не вызывал ли у нее когда-либо этот аспект тени сомнения, она ответила: "Я думаю, что иные латыши не настолько латыши, насколько Хосам. Честное слово.

Он патриот Латвии, для него эта земля очень важна, его действительно заботит, что здесь происходит. Он в Латвии прожил уже больше лет, чем на своей родине".

Хосам Абу Мери в Латвии прожил почти 30 лет.

"Просто подключилась Вселенная и полетели искры", - говорит о вспыхнувшей любви Линда.

Когда ее спросили, что их связывает, она ответила: "Мы оба любим готовить". Ранее сообщалось, что во время пандемии Covid-19 вышла в свет новая книга "101 ливанское блюдо", автором идеи которой является Хосам. К каждому рецепту прилагается "Совет врача".

Как известно, отношения Хосама Абу Мери с телеведущей Линдой Круминей начались в конце 2017 года, а в августе 2019-го они обменялись кольцами.

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