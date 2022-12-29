В России вырастет цена на водку

Розничная цена водки в России вырастет до 281 рубля (3,72 евро) за пол-литра. Сейчас пол-литра водки стоит 261 рубль (3,46 €). По распоряжению Министерства финансов России, опубликованного на правовом портале, также вырастут цены на коньяк и бренди.

Российские власти в 2009 году ввели минимальную цену на водку. Согласно документу Министерства финансов цель мероприятия - повысить уровень производства и оборота качественного алкоголя и уменьшить удельный вес контрабанды на рынке. В 2011 году учреждения внедрили и минимальную цену для коньяка.

По данным российских учреждений, в первые девять месяцев 2022 года российские предприятия по производству алкоголя создали 58,2 млн декалитров водки, что на 8,8% больше, чем годом ранее. Один декалитр - 10 литров.