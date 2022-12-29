По сравнению с неделей ранее, интенсивность гриппа в Латвии увеличилась более чем в два раза, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Бушует грипп: заболеваемость в Латвии удвоилась
Интенсивность заболевания на этой неделе уже возросла до 607,9 случаев на 100 000 населения, неделей ранее этот уровень составлял 225,3 случая на 100 000 человек.
На прошлой неделе поступили сообщения о госпитализации в общей сложности 231 больного гриппом. Из них 40 сообщений касались пациентов с вызванной гриппом пневмонией.
На прошлой неделе практики семейных врачей зарегистрировали 448 клинически подтвержденных случаев гриппа, из них 228 в Риге, 64 в Елгаве, 48 в Даугавпилсе, 21 в Юрмале, 12 в Екабпилсе, по пять в Валмиере и Резекне, три в Вентспилсе, два - в Лиепае.
На прием к семейным врачам обратилось 2072 пациента с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей, из них у 53 пациентов была диагностирована пневмония. Более высокая заболеваемость пневмонией зарегистрирована у детей в возрастной группе до четырех лет.
Как сообщалось, 8 декабря в Латвии началась эпидемия гриппа.
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