PMLP разрабатывает решение для доставки eID-карт, чтобы сократить очереди

Улучшения по сокращению очередей начались с возможности подачи электронных заявок на услуги. В то же время МВД продолжает работать над другими улучшениями, потому что сотрудников в PMLP не хватает, а их зарплаты низкие. "Это решение находится в стадии разработки с Latvijas pasts, которое выступило с этой инициативой", - сказал Кучинскис.

Однако министр не стал отрицать, что говорить о точном процессе доставки пока трудно, т.к. из-за требований безопасности ее нельзя будет просто сотавить в почтовом ящике. "В любом случае логистические процессы можно сократить, и таких очередей, как в сентябре, мы не допустим", - подчеркнул Кучинскис.

Как сообщалось, с 1 мая 2023 года электронное удостоверение личности станет обязательным документом для граждан и неграждан Латвии, достигших 15-летнего возраста. Паспорт также продолжит выполнять эту функцию, а также использоваться в виде проездного документа в страны, где карта признаваться не будет.

Некоторые группы людей, например, пенсионеры, смогут приобрести eID-карты и позже - вплоть до 31 декабря 2030 года.