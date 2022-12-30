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Выявлено 216 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

rus.tvnet.lv
Выявлено 216 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека
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Бастионная горка зимой
Бастионная горка зимой Фото: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки выявлено 216 новых случаев Covid-19, поступили сведения о смерти четырех человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За прошедшие сутки сделано 1025 тестов на Covid-19, положительный результат дали 21,1% из них.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 207,9 до 200,5 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6165 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 974 046 случаев заражения.

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