За минувшие сутки выявлено 216 новых случаев Covid-19, поступили сведения о смерти четырех человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 216 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека
Выявлено 216 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
За прошедшие сутки сделано 1025 тестов на Covid-19, положительный результат дали 21,1% из них.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 207,9 до 200,5 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6165 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 974 046 случаев заражения.
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