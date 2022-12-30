Выявлено 216 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За прошедшие сутки сделано 1025 тестов на Covid-19, положительный результат дали 21,1% из них.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 207,9 до 200,5 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6165 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 974 046 случаев заражения.