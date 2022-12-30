Водитель обнаружил в Пурвциемсе ненужный дорожный знак: из-за него возникают пробки

Более полутора лет назад на Земитанском мосту Рижская дума создала барьер, запрещающий велосипедистам продолжать дорогу по велодорожке. Вместо этого они должны свернуть направо и ехать по тротуару. В результате возникла абсурдная ситуация - Рижская дума длительное время не убирает дорожный знак, требующий у водителей машин остановиться, несмотря на то, что поток велосипедистов перенаправлен.

Зритель Bez Tabu Раймонд рассказывает: "Водителям абсолютно бессмысленно останавливаться перед знаком "Стоп", так как в этом месте ни одного велосипедиста нет. Зачем искусственно создавать пробку и раздражать и без того раздраженных водителей? Полный произвол и бездействие Рижской думы".

В свою очередь власти города знак "Стоп" обосновывают якобы опасной ситуацией на перекрестке улиц Иерикю и Дзелзавас, однако там полосы отделены не только горизонтальной разметкой, но и излюбленными столбиками.

Эксперт в области дорожного движения Оскар Ирбитис указывает, что оставлять ненужный уже знак даже на несколько дней - относительно долгое время.

"Часто бывают действительно ненужные дорожные знаки, которые снижают внимание. Скажем проще - забивают мозги водителям. Если водитель сталкивается с одним знаком не в том месте, с другим. Тогда водители начинают задавать вопросы, установлены ли правильно другие знаки. Такие ситуации возникать не должны. В Латвии есть лишние дорожные знаки. Если дорожные знак не нужен даже на два, три дня, его нужно снимать. Если необходимо, после этого можно вернуть обратно", - отметил Ирбитис.

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