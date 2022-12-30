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Водитель обнаружил в Пурвциемсе ненужный дорожный знак: из-за него возникают пробки

rus.tvnet.lv
Водитель обнаружил в Пурвциемсе ненужный дорожный знак: из-за него возникают пробки
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

На перекрестке улиц Иерикю и Дзелзавас в Пурвциемсе уже несколько лет установлен дорожный знак, требующий у водителей остановиться, чтобы убедиться, что слева не приближаются велосипедисты, сообщает передача Bez Tabu.

Более полутора лет назад на Земитанском мосту Рижская дума создала барьер, запрещающий велосипедистам продолжать дорогу по велодорожке. Вместо этого они должны свернуть направо и ехать по тротуару. В результате возникла абсурдная ситуация - Рижская дума длительное время не убирает дорожный знак, требующий у водителей машин остановиться, несмотря на то, что поток велосипедистов перенаправлен.

Зритель Bez Tabu Раймонд рассказывает: "Водителям абсолютно бессмысленно останавливаться перед знаком "Стоп", так как в этом месте ни одного велосипедиста нет. Зачем искусственно создавать пробку и раздражать и без того раздраженных водителей? Полный произвол и бездействие Рижской думы".

В свою очередь власти города знак "Стоп" обосновывают якобы опасной ситуацией на перекрестке улиц Иерикю и Дзелзавас, однако там полосы отделены не только горизонтальной разметкой, но и излюбленными столбиками.

Эксперт в области дорожного движения Оскар Ирбитис указывает, что оставлять ненужный уже знак даже на несколько дней - относительно долгое время.

"Часто бывают действительно ненужные дорожные знаки, которые снижают внимание. Скажем проще - забивают мозги водителям. Если водитель сталкивается с одним знаком не в том месте, с другим. Тогда водители начинают задавать вопросы, установлены ли правильно другие знаки. Такие ситуации возникать не должны. В Латвии есть лишние дорожные знаки. Если дорожные знак не нужен даже на два, три дня, его нужно снимать. Если необходимо, после этого можно вернуть обратно", - отметил Ирбитис.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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