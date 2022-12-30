Голливудская актриса Сальма Хайек (Salma Hayek) уже много лет счастлива в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.
Сальма Хайек разместила предновогоднее фото с 15-летней дочерью и 16-летним пасынком
Сальма Хайек разместила предновогоднее фото с 15-летней дочерью и 16-летним пасынком
Кроме 15-летней дочери Валентины от Сальмы Хайек миллиардер воспитывает еще троих детей, в том числе 16-летнего Августина. Его мать - модель Линда Евангелиста (она долгое время скрывала от общественности имя отца мальчика).
Кстати, сына Франсуа-Анри признал. Теперь они стараются проводить вместе больше времени.
56-летняя Сальма Хайек с теплотой относится к своему пасынку и время от времени публикует совместные фотографии. На днях в Instagram она поделилась снимками из отпуска. На фото она вместе с Валентиной и Августином сидит в кабине фуникулера. Вероятно, Новый год семья будет отмечать в горах.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!