Сальма Хайек разместила предновогоднее фото с 15-летней дочерью и 16-летним пасынком

Кроме 15-летней дочери Валентины от Сальмы Хайек миллиардер воспитывает еще троих детей, в том числе 16-летнего Августина. Его мать - модель Линда Евангелиста (она долгое время скрывала от общественности имя отца мальчика).

Кстати, сына Франсуа-Анри признал. Теперь они стараются проводить вместе больше времени.

56-летняя Сальма Хайек с теплотой относится к своему пасынку и время от времени публикует совместные фотографии. На днях в Instagram она поделилась снимками из отпуска. На фото она вместе с Валентиной и Августином сидит в кабине фуникулера. Вероятно, Новый год семья будет отмечать в горах.