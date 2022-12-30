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Сальма Хайек разместила предновогоднее фото с 15-летней дочерью и 16-летним пасынком

rus.tvnet.lv
Сальма Хайек разместила предновогоднее фото с 15-летней дочерью и 16-летним пасынком
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Сальма Хайек
Сальма Хайек Фото: Кадр из видео

Голливудская актриса Сальма Хайек (Salma Hayek) уже много лет счастлива в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. 

Кроме 15-летней дочери Валентины от Сальмы Хайек миллиардер воспитывает еще троих детей, в том числе 16-летнего Августина. Его мать - модель Линда Евангелиста (она долгое время скрывала от общественности имя отца мальчика). 

Кстати, сына Франсуа-Анри признал. Теперь они стараются проводить вместе больше времени.

56-летняя Сальма Хайек с теплотой относится к своему пасынку и время от времени публикует совместные фотографии. На днях в Instagram она поделилась снимками из отпуска. На фото она вместе с Валентиной и Августином сидит в кабине фуникулера. Вероятно, Новый год семья будет отмечать в горах.

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