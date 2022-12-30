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Ципуле: NMPD может продолжить работу в чрезвычайном режиме весь январь

rus.tvnet.lv/LETA
Ципуле: NMPD может продолжить работу в чрезвычайном режиме весь январь
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Директор NMPD Лиене Ципуле
Директор NMPD Лиене Ципуле Фото: Zane Bitere/LETA

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) может продолжать работать в чрезвычайном режиме весь январь, заявила в программе "Утренняя панорама" на LTV руководитель службы Лиене Ципуле.

В период новогодних праздников NMPD перешла в чрезвычайный режим, чтобы сохранить возможность оказания своевременной экстренной медицинской помощи пациентам, находящимся в опасной для жизни ситуации.

По словам Ципуле, в настоящее время перегружена вся система здравоохранения - и NMPD, и семейные врачи, и другие. Болеют и пациенты, и медицинский персонал, в результате ресурс оказания помощи загружен, его не хватает.

По данным Ципуле, около четверти сотрудников NMPD отсутствуют на работе. В таком авральном режиме служба точно будет работать все праздники, но допускается, что сложная ситуация может сохраняться весь январь.

В настоящее время NMPD не хватает около 250 сотрудников, но самые большие проблемы в центре оперативного управления. Ципуле призвала политиков повысить зарплаты работникам NMPD. На следующей неделе руководство службы планирует говорить об этом и других вопросах с новым министром здравоохранения Лигой Меньгелсоне.

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