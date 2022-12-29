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Глава "неотложки": "Представить не могла, что реаниматологу придется бежать в поликлинику"

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Глава "неотложки": "Представить не могла, что реаниматологу придется бежать в поликлинику"
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Руководитель NMPD Лиене Ципуле
Руководитель NMPD Лиене Ципуле Фото: Paula Čurkste/LETA

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле в своем Twitter выразила возмущение ситуацией в Службе.

Ципуле написала в микроблоге, что в медицинской отрасли не должно быть ситуации, чтобы врача из реанимационного отделения просили бежать в соседнюю поликлинику, оставив пустой палату, "потому что поликлиника перегружена пациентами".

"Но так много людей думают, что бригады должны уметь делать именно это", - выразила возмущение Ципуле перегруженностью медицинской отрасли. При этом она заявила, что никогда не обвиняла пациентов, а только "призывала и объясняла".

Как сообщалось, со среды, 28 декабря, служба NMPD работает в усиленном режиме, чтобы сохранить возможность оказания неотложной медицинской помощи пациентам в критических для жизни ситуациях.

Такое решение было принято Группой по управлению чрезвычайными ситуациями NMPD, поскольку с ростом числа случаев заболевания гриппом, Covid-19 и другими заболеваниями верхних дыхательных путей, люди стали гораздо чаще обращаться за неотложной помощью в не критически важных ситуациях.

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