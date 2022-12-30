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Видео ⟩ Оригинальный способ подать закуски

rus.tvnet.lv
Оригинальный способ подать закуски
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Фото: Ekrānuzņēmumi no Tiktok un Instagram video, Receptes.lv kolāža

На всевозможные праздники мы любим ставить на стол небольшие закуски, которые не потребуют готовки, а только красивое размещение: оливки, различные сыры, небольшие помидоры, огурцы, вяленое мясо, колбаски.

Обычно мы раскладываем все в пиалы, тарелки или на сервировочную доску любых размеров, но в TikTok и Instagram можно найти фантастически роскошную подачу закусок - в форме елки, которая точно вписывается в декабрьское настроение!

Вам понадобится твердый конус, деревянные шпажки и сами закуски, которые вы можете выбрать на свое усмотрение.

В одном из видеороликов используется пенопластовый конус, который обернут бумагой для выпечки, чтобы соответствовать гигиеническим требованиям. И тогда все, что остается сделать, это вооружиться большим количеством деревянных шпажек для еды, терпением, закусками и творческим подходом, чтобы сделать закусочное дерево как можно более цветным.

Так как пенопластовых конусов у большинства людей нет под рукой, а бумага для выпечки и фольга найдутся во многих домах, можно сделать конус самостоятельно. Материала лучше не жалеть, чтобы елочка не рухнула от веса вкусняшек.

@janeyfoodlover Make your own edible Olive Snack Tree this Christmas! #olives #christmasbaking #christmascooking #christmasideas #christmasfood #christmasdecoration ♬ original sound - Jana Abelovská

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