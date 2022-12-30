"Первые 10 минут были самыми тяжелыми". Рыбак выживал в океане два дня, державшись за буй

Рыбак выпал из лодки у берегов Бразилии. Мужчина был найден держащимся за сигнальный буй.

43-летний Дэвид Соарес был найден местным рыбаком спустя два дня после того, как лодка пропавшего была найдена дрейфующей в океане.

Спасенный рыбка рассказал местным СМИ, что упал с лодки и плавал четыре часа, пока не нашел буй.

"Первые 10 минут были самые тяжелые, поскольку я хотел любой ценой вернуться на лодку. Течение было таким сильным, что не смог", - рассказал мужчина бразильскому изданию G1.

Поняв, что вернуться уже не удастся, он снял рубашку и штаны, утяжеляющую его одежду, и позволил себе дрейфовать.

"Вода была неспокойной, а время - ветряным. Решил довериться течению, чтобы потерять меньше энергии", - рассказал рыбак.

Спустя четыре часа мужчина добрался до сигнального буя.

"Я думал, что умру от холода прежде, чем помощь успеет подъехать".

Потребовалось два дня, чтобы мужчину заметил другой рыбак. Он пошел искать пропавшего рыбака, потому что семья подняла тревогу.

На обратном пути спасатель снял на видео Соареса, который улыбался, шутил и был в хорошем настроении.

Мужчина был обезвожен, но сейчас возобновил рыбалку.