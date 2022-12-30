В этом году медикам Детской больницы удалось спасти жизнь маленькой Марты при помощи специальной ЭКМО-команды Каролинской университетской больницы. Девочка после рождения не могла дышать, поэтому неотложная помощь оказывалась ей с первой минуты, а уже на второй день жизни Марту из Детской больницы перевезли в Швецию. Теперь Марта дома и быстро растет, сообщили в Детской клинической университетской больнице (BKUS).
Фото ⟩ Специалисты из Швеции и срочный перелет: в Детской больнице спасли жизнь маленькой Марты
Первые часы жизни
Марта родилась красивым осенним днем 2022 года, но сразу же после рождения началась борьба медиков за ее жизнь, так как девочка не могла дышать. После процесса реанимации в возрасте пяти минут Марта начала дышать, но уровень кислорода в крови был низким. Сделанные уже в первый час жизни анализы показали, что Марта наглоталась мекония и зеленых околоплодных вод, что вызвало нарушения дыхания.
Состояние здоровья девочки было критическим, врачи родового отделения вызвали бригаду неотложной помощи, была начата искусственная вентиляция легких и целенаправленно понижена температура тела, чтобы не возникло нарушения центральной нервной системы. Служба неотложной помощи доставила малышку в Детскую больницу. Требовалась искусственная вентиляция легких на высоких режимах и подача 100% кислорода, благодаря чему состояние здоровья ребенка ненадолго удалось стабилизировать.
20-й час жизни
На 20-м часу жизни состояние Марты ухудшилось - несмотря на оказанную медицинскую помощь, легкие не могли полноценно осуществлять функцию дыхания. Не помогло и лечение закисью азота, организм Марты не мог принять достаточное количество кислорода в кровь. Граница возможностей медпомощи, которую могли оказать в Детской больнице и в Латвии в целом, была достигнута. Малышку могла спасти только процедура ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), которую до сих пор ни для одного ребенка из Латвии не организовывали.
В июле 2022 года по инициативе специалистов Детской больницы было заключено соглашение и создана процедура, как спасать жизнь ребенка, используя процедуру ЭКМО, которую может обеспечить команда медиков Каролинской университетской больницы. Эта система - проще говоря, искусственно функционирующие легкие и сердце человека вне тела, использующиеся для кратковременной замены функций сердца и легких для пациентов, которым это необходимо. Так как таких пациентов немного, только некоторые больницы в Европе могут поддерживать компетенцию специалистов и обеспечивать ЭКМО.
Посреди ночи специалисты Детской больницы связались со шведскими коллегами, и те подтвердили, что отправляются за Мартой, жизнь которой нужно было спасти в течение ближайших часов. Дальше все происходило как в кино.
Первый полет
Команда Детской больницы молниеносно подготовила документы, чтобы Марту можно было перевезти в Швецию на самолете, который в тот момент, как выяснилось, находился в Исландии. Шведские коллеги отправили свою команду специалистов в Детскую больницу на вертолете, но и он не смог незамедлительно подняться с аэродрома в Стокгольме из-за бури.
В это время дела у Марты шли очень тяжело, медики интенсивной терапии Детской больницы делали все возможное, чтобы девочка дождалась помощи. Время в Детской больнице шло напряженно. Однако маленький боец дождалась, пока на вертолете прибудет команда ЭКМО, которая незамедлительно начала работу.
В это время из Исландии прибыл самолет, на котором Марту можно было сразу же перевезти в Швецию, так как все документы благодаря отзывчивости чиновников были приведены в порядок.
Пять дней в Швеции и первый месяц в Детской больнице
Процедуру ЭКМО Марте проводили четыре дня. На шестой день жизни родителям Марты и врачам Детской больницы позвонили медики из Швеции, которые рассказали, что девочка может отправляться домой в Латвию. Она будет дышать!
Вентиляция легких и особая терапия на тот момент по-прежнему были необходимы, но их могла обеспечить Детская больница, поэтому на седьмой день жизни Марта вернулась в Латвию, где наконец встретилась с родителями.
Спустя три дня в больнице малышке сняли дыхательную трубку и вместе с мамой поместили ее в отделение для новорожденных. Из-за повреждения легких какое-то время еще было важно обеспечение поддержки дыхания. Когда Марта начала дышать сама, а ее общее состояние здоровья стабилизировалось, девочка смогла поехать домой.
В это время в семье Марты
"Марточка родилась при помощи кесарева сечения, поэтому первые часы после родов я была ошарашена и мне нужна была медицинская помощь. Нам сообщили, что происходит с Мартой, но я воспринимала все рассказанное как будто это происходит в другой реальности. Отец Марты, как я позднее узнала, был очень встревожен и делал все, что было в его силах.
Когда мы узнали, что Марту перевезли в Швецию, отец Марты посреди ночи "летел" на машине в Ригу за документами, нашли переводчика, чтобы можно было связаться с медиками в Швеции. Каждый день в определенный час врачи команды ЭКМО ждали нашего звонка и рассказывали как о том, что они делали, так и о том, как чувствует себя Марта. Когда дочь прилетела обратно в Латвию, с ней был дневник, где подробно был описан каждый день в Каролинской университетской больнице, а также подарки, которые девочка получит, когда подрастет.
Когда я вместе с дочерью попала в отделение для новорожденных, я почувствовала эмоциональное опустошение. Только тогда шок прошел и я ясно поняла, что Марта пережила. Детская больница оказала мне психологическую поддержку, и через пару дней я была в силах заботиться о дочери. Однако эти недели в отделении для меня были эмоционально очень тяжелыми, все переживали о здоровье Марточки. Радуюсь, что мы чудом быстро попали домой, многие мамочки проводят с новорожденными в больнице несколько месяцев. Марта - боец, она быстро восстановилась. Теперь мы регулярно ездим на проверки в Детскую больницу, придерживаясь индивидуально разработанного плана программы реабилитации. Наибольшая тревога была, когда на МРТ проверяли мозг девочки, который мог пострадать в результате нехватки кислорода. Сейчас все хорошо, Марточка растет и развивается нормально, о произошедшем напоминает только шрамик на шее", - рассказала мама Марты.
Детская больница спасает жизни
"Мы стараемся делать все, что в наших силах, чтобы спасти маленьких пациентов, однако у сферы здравоохранения есть границы. Именно этим летом благодаря энтузиазму врачей отделения интенсивной терапии Детской больницы мы встречались со шведскими коллегами, чтобы договориться о сотрудничестве. Получив поддержку государства, установили и подробно обсудили порядок, как будем организовывать неотложную медицинскую помощь, если кому-то из пациентов потребуется процедура ЭКМО. Это расширяет границы наших возможностей. Компетентность специалистов для выполнения этой очень сложной спасительной процедуры может быть обеспечена только в том случае, если больницы сотрудничают, а пациенты попадают под наблюдение команды ЭКМО из нескольких соседних стран.
Марта - первый ребенок из Латвии, который выжил в столь критическом состоянии благодаря сотрудничеству специалистов области здравоохранения и возможности провести процедуру ЭКМО в Стокгольме. Мы благодарны каждому вовлеченному, в том числе специалистам NVD за быстрое реагирование, коллегам специализированного медицинского центра NMPD за оперативную организацию транспорта и процедур в Рижском аэропорту, а также сотрудникам Десткой больницы, всем, кто помогал спасать жизнь Марточки.
В Детской больнице до сих пор чувствуется волнение и удовлетворение от того, что Марточку удалось спасти. Это наше чудо и радость этого года. Желаем Марте и ее семье здоровья и сил", - сказала Даце Сниедзе, руководитель клиники неонатологии Детской больницы.
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