Фото ⟩ Специалисты из Швеции и срочный перелет: в Детской больнице спасли жизнь маленькой Марты

Пять дней в Швеции и первый месяц в Детской больнице

Процедуру ЭКМО Марте проводили четыре дня. На шестой день жизни родителям Марты и врачам Детской больницы позвонили медики из Швеции, которые рассказали, что девочка может отправляться домой в Латвию. Она будет дышать!

Вентиляция легких и особая терапия на тот момент по-прежнему были необходимы, но их могла обеспечить Детская больница, поэтому на седьмой день жизни Марта вернулась в Латвию, где наконец встретилась с родителями.

Спустя три дня в больнице малышке сняли дыхательную трубку и вместе с мамой поместили ее в отделение для новорожденных. Из-за повреждения легких какое-то время еще было важно обеспечение поддержки дыхания. Когда Марта начала дышать сама, а ее общее состояние здоровья стабилизировалось, девочка смогла поехать домой.

В это время в семье Марты

"Марточка родилась при помощи кесарева сечения, поэтому первые часы после родов я была ошарашена и мне нужна была медицинская помощь. Нам сообщили, что происходит с Мартой, но я воспринимала все рассказанное как будто это происходит в другой реальности. Отец Марты, как я позднее узнала, был очень встревожен и делал все, что было в его силах.