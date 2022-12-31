В пятницу, 30 декабря, 28-летний Брайан Кохбергер был арестован за нанесение ножевых ранений четырем студентам в Пенсильвании, сообщает американское издание ABC.
В США арестовали 28-летнего мужчину, который жестоко убил четырех студентов
Сообщается, что власти знали, кого они ищут, и выследили мужчину до Пенсильвании.
На место происшествия прибыла группа специального назначения, которая задержала мужчину. Кохбергер предстал перед судом утром 30 декабря.
Сотрудники полиции штата Айдахо, руководители городского совета и представители университета проведут пресс-конференцию по поводу трагедии.
Жители также опубликовали фотографии, которые указывают на то, что арестованный изучал криминологию в Университете штата Вашингтон.
Прошло более шести недель с момента жестокого убийства четырех друзей ранним утром 13 ноября.
Как сообщалось, полицейское управление заявило, что получило более 2640 электронных писем, более 2770 телефонных звонков и более 1000 обращений в ФБР, в которых граждане делились фотографиями, вещественными доказательствами и советами.
На данный момент следователи собрали более 110 вещественных доказательств и около 4000 фотографий с места преступления.
"О любых странных или необычных происшествиях следует сообщать, чтобы помочь в расследовании", - заявила в субботу городская полиция.
21-летняя Кейли Гонкалвес, 21-летняя Мэдисон Моген, 20-летняя Ксана Кернодле и 20-летний Итан Чепин, возможно, получили несколько ножевых ранений во сне.
Их смерть потрясла город Москоу с населением около 25 000 человек, в котором с 2015 года не зарегистрировано ни одного убийства.
В течение нескольких недель были созданы десятки групп в Facebook и постов на Reddit, посвященные сбору последней информации про убийство и анализу полицейских заявлений или улик.
Две крупнейшие группы Reddit, занимавшиеся расследованием, изначально насчитывали 80 000 участников, а самая большая группа в Facebook сейчас насчитывает 35 000 участников.
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