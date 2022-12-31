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Минобороны Украины: в начале января РФ закроет границы из-за новой волны мобилизации

rus.tvnet.lv
Минобороны Украины: в начале января РФ закроет границы из-за новой волны мобилизации
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Красная площадь в Москве
Красная площадь в Москве Фото: EPA/Scanpix

Власти РФ закроют границы на выезд для мужчин в начале января, заявуил глава Минобороны Украины Алексей Резников, пишет "Медуза".

30 декабря он опубликовал обращение к россиянам, в котором заявил, что у граждан РФ "осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор".

"В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларусь", - утверждает Резников.

Украинский министр не пояснил, откуда у него такая информация.

С заявлением о грядущем начале новой волны мобилизации в России 30 декабря также выступил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он заявил, что правительство РФ уже "приняло решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации".

Массовая мобилизация в России была фактически приостановлена в конце октября, но Владимир Путин не подписал указ о ее формальном завершении, что дает властям возможность возобновить ее.

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