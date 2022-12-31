"Свое будущее мы будем создавать сами": Стакис поздравил рижан с наступающим Новым годом

За последние два года мы доказали, что Рига может быть честной, а не коррумпированной; открытой, а не закрытой; отзывчивой, а не равнодушной; наполненной мужеством, радостью и светом, а не мрачной и угрюмой.

Я отдаю себе отчет в том, что именно поэтому требования жителей к руководству города только возрастают - это правильно, и это мотивирует. Планка должна быть высокой.

Рижане видят, как живут люди в других местах, и всегда сравнивают свой город с лучшими образцами мира.

Поэтому я желаю вам поймать политиков на слове и потребовать больше зелени, более безопасного движения, более гуманной городской среды и более современных решений.

Именно к этому вся администрация должна стремиться вместе, а не искать оправдания или политическую целесообразность.

Нет более важной задачи, чем то, чтобы молодые люди, перед которыми открыт весь мир, видели свое будущее именно здесь - в своей стране, в своем городе, который им дорог и где они когда-нибудь будут растить своих детей.

Вот так мы войдем в 2023 год с высоко поднятой головой, полные решимости строить наше будущее самостоятельно и вместе!

С Новым годом!".

Видео: Обращение Мартиньша Стакиса