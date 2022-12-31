31 декабря мэр Риги Мартиньш Стакис выступил с новогодним обращением к рижанам. RUS TVNET публикует полный текст обращения:
"Свое будущее мы будем создавать сами": Стакис поздравил рижан с наступающим Новым годом
"Приветствую вас, рижане!
В этом году мы снова громко и четко заявили, что свое будущее мы будем создавать сами, не оглядываясь больше на прошлое, о котором напоминали только что снесенные советские памятники.
Мы можем гордиться этим. Мы есть и будем рижанами, патриотами Латвии и европейцами! Готовыми защищать себя и помогать другим, с кем нас объединяет любовь к свободе и демократии.
Бытовые трудности, ожидаемые в следующем году, не идут ни в какое сравнение с теми, которые переживают люди, потерявшие свой дом, своих близких и прячущиеся в темном, холодном бомбоубежище.
Однако бесчеловечный режим по соседству и их "полезные идиоты" не стесняются распространять различные мифы и постоянно пытаются стравить нас друг с другом.
Я желаю, чтобы мы продолжали противостоять этому правдой, нашей человечностью, нашим четким нравственным ориентиром и объединились в совместной работе и взаимной солидарности.
На этот раз у меня есть пожелание себе и своим коллегам из Рижской думы, как в позиции, так и в оппозиции, - не терять самокритичности.
За последние два года мы доказали, что Рига может быть честной, а не коррумпированной; открытой, а не закрытой; отзывчивой, а не равнодушной; наполненной мужеством, радостью и светом, а не мрачной и угрюмой.
Я отдаю себе отчет в том, что именно поэтому требования жителей к руководству города только возрастают - это правильно, и это мотивирует. Планка должна быть высокой.
Рижане видят, как живут люди в других местах, и всегда сравнивают свой город с лучшими образцами мира.
Поэтому я желаю вам поймать политиков на слове и потребовать больше зелени, более безопасного движения, более гуманной городской среды и более современных решений.
Именно к этому вся администрация должна стремиться вместе, а не искать оправдания или политическую целесообразность.
Нет более важной задачи, чем то, чтобы молодые люди, перед которыми открыт весь мир, видели свое будущее именно здесь - в своей стране, в своем городе, который им дорог и где они когда-нибудь будут растить своих детей.
Вот так мы войдем в 2023 год с высоко поднятой головой, полные решимости строить наше будущее самостоятельно и вместе!
С Новым годом!".
Видео: Обращение Мартиньша Стакиса
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