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Украинцы протестировали военный внедорожник, построенный в Латвии

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Украинцы протестировали военный внедорожник, построенный в Латвии
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

На военном параде в честь дня провозглашения Латвийской Республики 18 ноября этого года был замечен зеленый внедорожник без крыши и окон, построенный в Латвии, сообщает передача Zebra.

Эта машина достойна внимания, на нее приезжали посмотреть даже советники министра обороны Украины. Один из них - Алексей Мочанов.

Он автомобильный журналист, эксперт и тестировщик. И именно по этой причине он является советником министра обороны Украины в вопросах снабжения автомобилями.

"Я никогда не хотел участвовать в войне. Но если ты не пойдешь на войну, война придет к тебе. И поэтому ты должен быть готов", - говорит Мочанов.

На вопрос об испытанной военной машине украинец заявил, что нет предела совершенству. Он также высказал мнение, что идея создания такого типа транспортных средств очень правильна.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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