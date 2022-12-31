Украинцы протестировали военный внедорожник, построенный в Латвии

Эта машина достойна внимания, на нее приезжали посмотреть даже советники министра обороны Украины. Один из них - Алексей Мочанов.

Он автомобильный журналист, эксперт и тестировщик. И именно по этой причине он является советником министра обороны Украины в вопросах снабжения автомобилями.

"Я никогда не хотел участвовать в войне. Но если ты не пойдешь на войну, война придет к тебе. И поэтому ты должен быть готов", - говорит Мочанов.

На вопрос об испытанной военной машине украинец заявил, что нет предела совершенству. Он также высказал мнение, что идея создания такого типа транспортных средств очень правильна.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке