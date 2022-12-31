На военном параде в честь дня провозглашения Латвийской Республики 18 ноября этого года был замечен зеленый внедорожник без крыши и окон, построенный в Латвии, сообщает передача Zebra.
Украинцы протестировали военный внедорожник, построенный в Латвии
Эта машина достойна внимания, на нее приезжали посмотреть даже советники министра обороны Украины. Один из них - Алексей Мочанов.
Он автомобильный журналист, эксперт и тестировщик. И именно по этой причине он является советником министра обороны Украины в вопросах снабжения автомобилями.
"Я никогда не хотел участвовать в войне. Но если ты не пойдешь на войну, война придет к тебе. И поэтому ты должен быть готов", - говорит Мочанов.
На вопрос об испытанной военной машине украинец заявил, что нет предела совершенству. Он также высказал мнение, что идея создания такого типа транспортных средств очень правильна.
Подробнее - в сюжете передачи!
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!