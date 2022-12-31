В Сейм внесена инициатива об отмене экзамена по латышскому для граждан России и Беларуси

Автором инициативы является Ольга Петкевич. На данный момент собрано около 12 300 подписей. Для внесения инициативы на рассмотрение в Сейм необходимо не менее 10 000 подписей.

Команда Manabalss.lv уже не раз разъясняла, что, согласно регламенту, подписи могут оставлять только граждане Латвии в возрасте 16 лет и старше. Практически каждая инициатива, представленная в Сейм, также была подписана некоторыми негражданами, и их подписи отклоняются после проверки Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP).

Автор инициативы призвала отменить внесенные в этом году поправки в закон об иммиграции, согласно которым более 20 000 постоянных жителей Латвии с гражданством России и Беларуси должны пройти экзамен на знание государственного языка и подтвердить, что имеют ежемесячный доход в 620 евро или более. На это дается срок до 1 сентября 2023 года.

Ольга Петкевич утверждает, что люди в отчаянии, а специалисты PMLP, политики и общественные деятели дают им много противоречивой информации.

Поправки к закону об иммиграции в основном касаются пожилых людей, которые, даже если знают латышский на разговорном уровне, эмоционально и физически не в состоянии сдать такой длинный экзамен в их возрасте, говорит Ольга Петкевич.

При этом в законе сказано, что жители старше 75 лет освобождаются от сдачи экзамена.

По ее словам, доказать определенный уровень дохода также будет огромной проблемой. Люди предпенсионного возраста зачастую живут на гораздо меньший доход.

Многие из тех, кого коснулись поправки к Закону об иммиграции, не получают никакой пенсии - ни латвийской, ни российской, утверждает автор инициативы.

Как сообщалось, 24 сентября вступили в силу несколько поправок к закону об иммиграции, которые обязывают ряд жителей Латвии сдать экзамен на знание государственного языка.