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Киев: обстрелы не нанесли "серьезного ущерба"

rus.tvnet.lv
Киев: обстрелы не нанесли "серьезного ущерба"
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Киев ночью
Киев ночью Фото: AFP/SCANPIX

Российские обстрелы в канун Нового года не увенчались успехом. Министр энергетики Украины Герман Галущенко написал в Facebook, что "серьезного ущерба" ​​энергетической инфраструктуре страны обстрелы не нанесли. ПВО проделала "отличную работу".

"Благодаря отличной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям сегодня, 31 декабря 2022 года, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины. Энергетики нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения", - отметил министр.

В результате последних обстрелов сильно пострадали гостиница и жилой дом в Киеве. 

В субботу, 31 декабря, в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Это были превентивные меры, чтобы избежать ущерба энергетической инфраструктуре.

Энергетики сделают все возможное, чтобы в новогоднюю ночь столица и Киевская область были яркими.

Галерея: Киев после ракетного удара России 31 декабря

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