Киев: обстрелы не нанесли "серьезного ущерба"

"Благодаря отличной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям сегодня, 31 декабря 2022 года, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины. Энергетики нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения", - отметил министр.

В результате последних обстрелов сильно пострадали гостиница и жилой дом в Киеве.

В субботу, 31 декабря, в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Это были превентивные меры, чтобы избежать ущерба энергетической инфраструктуре.

Энергетики сделают все возможное, чтобы в новогоднюю ночь столица и Киевская область были яркими.

Галерея: Киев после ракетного удара России 31 декабря