Британские архивы: Блэр стремился наладить отношения с Путиным, несмотря на предупреждения советников

Однако за кулисами функционеры Даунинг-стрит были настроены более скептически. Несколькими месяцами ранее для Джона Сойерса, тогдашнего советника премьер-министра по вопросам обороны, а позже главы МИ-6, был подготовлен документ о "прогрессе Путина".

Анонимный автор отмечал, что "конструктивные" комментарии российского президента, высказываемые Блэру, иногда "противоречат" реальным действиям России.

Президент Путин и премьер-министром Блэром на 10 Даунинг-стри во время визита т в апреле 2000 года Фото: PA Media

Длинный список примеров включал в себя и трагедию на подводной лодке "Курск", в результате которой погибли 118 моряков. Путин сказал тогда, что он благодарен Британии за предложения помощи. Однако российские официальные лица препятствовали оказанию этой помощи. Они также муссировали необоснованные слухи о том, что причиной катастрофы стало столкновение с британской подводной лодкой.

По вопросу НАТО Путин сказал Блэру, что он не будет пытаться замедлить процесс расширения Альянса на восток. В то же время его министр обороны Игорь Сергеев заявил коллегам в НАТО, что это будет "крупной политической ошибкой" и что Россия предпримет "соответствующие меры".

Путин с теплотой говорил о "близости" между Соединенным Королевством и Россией. Он даже предложил проложить газопровод по дну Балтийского моря для снабжения страны газом.

Владимир Путин сказал тогда Тони Блэру, что это обеспечит стабильные поставки на десятилетия вперед. Предложение было выдвинуто на встрече двух лидеров в Москве в 2002 году, но этот трубопровод так и не был построен.