Путин разрешил принимать оплату задолженности за газ в иностранной валюте

Этим он изменил свое решение, принятое в марте этого года, когда Евросоюз ввел санкции против России - тогда Путин заявил, что иностранные покупатели должны с 1 апреля открывать специальный счет в Газпромбанке и платить за газ в рублях, в противном случае Россия считала это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

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Евросоюз тогда посчитал эти требования нарушением санкционного режима.

"Мы ясно говорим, что оплата в рублях и открытие второго счета в Газпромбанке станут нарушением санкций и не могут быть приняты. Мы не должны менять уже подписанные контракты, в которых сказано, что оплата осуществляется в долларах или евро", - заявила тогда еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Россия тогда прекратила поставки газа некоторым странам, таким как Польша и Финляндия, которые отказались от новых условий газовых сделок с Россией.