Видео ⟩ Кариньш поздравил жителей с Новым годом и призвал сделать Латвию сильнее

Премьер-министр подчеркнул, что, осуществляя широкомасштабную реорганизацию экономики и переориентируя ее на высокотехнологичный экспорт, необходимо обеспечить укрепление национальной безопасности, повышение уровня образования населения, повышение конкурентоспособности компаний, убедительную энергетическую независимость, а также повышение качества жизни.

Кариньш отметил, что в этом процессе перемен у каждого есть свое место и роль - и у профессионального учителя, и у квалифицированного сварщика, и у отличного врача. Общая задача - ответственно подходить к своей работе, думая о том, как каждый из нас может помочь строить нашу страну.

"Оглядываясь на прошедший год, давайте признаем, что вместе мы стали более мужественными и зрелыми в самоопределении. Давайте признаем нашу силу, мощь которой снова и снова доказывает - мы сильная и могучая нация, объединенная любовью для нашей страны. Только мы сами и своими действиями определяем ее будущее. И если мы действуем, это приносит результат", - заявил премьер-министр в своей речи.

Кариньш призвал жителей Латвии быть требовательными к целям, знаниям и работе. Он также призвал поднять планку своей ежедневной работы намного выше. Премьер-министр отметил, что мы находимся в кругу надежных друзей и союзников, с которыми разделяем общие ценности и имеем четкие цели.

"Это прочная основа для того, чтобы каждый из нас мог с высоко поднятой головой и прямой спиной смело и уверенно смотреть в будущее. Давайте станем еще умнее, сплоченнее и увереннее в своих силах вместе построить сильную, безопасную и процветающую страну", - закончил новогоднее обращение премьер.

Видео: Обращение премьер-министра Кришьяниса Кариньша (на латышском языке)