В своем новогоднем обращении глава правительства Кришьянис Кариньш призывал общество двигаться к общей цели - сделать Латвию сильнее. Он отметил, что с 24 февраля мир изменился так, что многим казалось невозможным, но это реальность - тысячи людей в Украине встречают новый год в темноте, холоде и страданиях.
Видео ⟩ Кариньш поздравил жителей с Новым годом и призвал сделать Латвию сильнее
Кариньш подчеркнул, что героическая борьба украинцев против жестокости России и империализма президента России Владимира Путина показывает, что способность к объединению является решающей силой, определяющей судьбы народов.
Премьер-министр поблагодарил всех за сплоченность и поддержку Украины и ее народа, а также за активное участие в формировании будущего и защите Латвии.
"Иногда мы расходимся во взглядах, но мы богаты своей способностью сопереживать и помогать, принимая тех, кто в этом нуждается прямо сейчас. Общие ценности - свобода, демократия и верховенство закона - являются незыблемой основой нашей открытости", - сказал премьер-министр.
По его мнению, свободная и демократическая страна - это общий путь, где у каждого есть возможность сделать Латвию более безопасным, сплоченным и сильным государством. В своем выступлении Кариньш подчеркнул, что путь к более сильной Латвии необходимо продолжать.
"Мы делаем это уже сегодня, но вместе мы можем сделать гораздо больше для укрепления безопасности Латвии и НАТО. Вместе мы можем сделать гораздо больше, чтобы реорганизовать нашу экономику и сделать ее более устойчивой. Мы должны мобилизовать все наши силы, чтобы совместно работать для экономического роста, который улучшит жизнь для нас самих и будущих поколений", - сказал премьер-министр.
Премьер-министр подчеркнул, что, осуществляя широкомасштабную реорганизацию экономики и переориентируя ее на высокотехнологичный экспорт, необходимо обеспечить укрепление национальной безопасности, повышение уровня образования населения, повышение конкурентоспособности компаний, убедительную энергетическую независимость, а также повышение качества жизни.
Кариньш отметил, что в этом процессе перемен у каждого есть свое место и роль - и у профессионального учителя, и у квалифицированного сварщика, и у отличного врача. Общая задача - ответственно подходить к своей работе, думая о том, как каждый из нас может помочь строить нашу страну.
"Оглядываясь на прошедший год, давайте признаем, что вместе мы стали более мужественными и зрелыми в самоопределении. Давайте признаем нашу силу, мощь которой снова и снова доказывает - мы сильная и могучая нация, объединенная любовью для нашей страны. Только мы сами и своими действиями определяем ее будущее. И если мы действуем, это приносит результат", - заявил премьер-министр в своей речи.
Кариньш призвал жителей Латвии быть требовательными к целям, знаниям и работе. Он также призвал поднять планку своей ежедневной работы намного выше. Премьер-министр отметил, что мы находимся в кругу надежных друзей и союзников, с которыми разделяем общие ценности и имеем четкие цели.
"Это прочная основа для того, чтобы каждый из нас мог с высоко поднятой головой и прямой спиной смело и уверенно смотреть в будущее. Давайте станем еще умнее, сплоченнее и увереннее в своих силах вместе построить сильную, безопасную и процветающую страну", - закончил новогоднее обращение премьер.
Видео: Обращение премьер-министра Кришьяниса Кариньша (на латышском языке)
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