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В Рижском роддоме в 2023 году первой родилась девочка

rus.tvnet.lv
В Рижском роддоме в 2023 году первой родилась девочка
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Новорожденный. Иллюстративное фото
Новорожденный. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В Рижском родильном доме, где происходит самое большое количество родов в Латвии, первый ребенок появился на свет 1 января около 9:00 утра, и это была девочка. Об этом рассказала представитель Рижского роддома Байба Аузане.

Вес новорожденной девочки составил 4060 граммов, а рост 56 сантиметров. Родители назвали ее Раса.

Байба Аузане отметила, что предыдущие пять лет - с 2018 года - в Рижском роддоме первыми рождались мальчики.

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