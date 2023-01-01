В Рижском родильном доме, где происходит самое большое количество родов в Латвии, первый ребенок появился на свет 1 января около 9:00 утра, и это была девочка. Об этом рассказала представитель Рижского роддома Байба Аузане.
В Рижском роддоме в 2023 году первой родилась девочка
В Рижском роддоме в 2023 году первой родилась девочка
Вес новорожденной девочки составил 4060 граммов, а рост 56 сантиметров. Родители назвали ее Раса.
Байба Аузане отметила, что предыдущие пять лет - с 2018 года - в Рижском роддоме первыми рождались мальчики.
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