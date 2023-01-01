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Видео ⟩ Начатый два года назад эксперимент на Вентспилсском шоссе оказался неудачным

rus.tvnet.lv
Начатый два года назад эксперимент на Вентспилсском шоссе оказался неудачным
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Устройство для отпугивание диких животных
Устройство для отпугивание диких животных Фото: Ekrānuzņēmums no video

Эксперимент c устройствами для отпугивания диких животных, начатый два года назад на Вентспилсском шоссе, не увенчался успехом, сообщает программа LTV Panorāma.

На участке Вентспилсского шоссе от Кемерского леса до Озолпилса протяженностью 7 километров были размещены отпугивающие устройства, которые издавали не приятный для слуха лесных животных. Была надежда, что это отпугнет животных от перехода шоссе. К сожалению, эксперимент оказался неудачным.

Представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова сказала: "Много устройств украли, много сломали. Это устройство пострадало во время уборки снега. И статистика также показывает, что процентное улучшение неравномерно и очень мало".

Устройства не отпугивали животных от дороги и в дальнейшем использоваться не будут. По данным полиции, в этом году олени, косули, лоси и кабаны стали причиной 425 несчастных случаев. В медицинской помощи нуждались 23 человека. Один человек умер. В прошлом году было 668 столкновений с животными. В 38 случаях пострадали люди. Двое погибли. Наиболее частые столкновения с лесными животными происходили в Латгалии. В этом году количество таких происшествий увеличилось в Рижском регионе.

Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин, говорит: "У нас нет заборов, у нас нет переходов для животных или мостов для животных, подземных тоннелей. Участков дорог, которые оборудованы подобным образом, очень мало. В принципе, только когда будет оборудована дорожная инфраструктура, эти аварии уменьшатся. В противном случае я не думаю, что их станет меньше. Другой альтернативой было бы сокращение численности лесных животных. Но тут мы сталкиваемся с охраной животных, и миссия снова становится невыполнимой".

"Ограждения предназначены для тех участков дорог, которые будут реконструированы. Скорее всего, там, где планируются скоростные дороги по концепции 2040 года. Тогда основные дороги будут преобразованы в автомагистрали, где разрешена более высокая скорость движения. Все эти условия безопасности там надо будет наблюдать", - пояснила представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова.

В настоящее время строится объездная дорога в Кекаве, где также будут участки с ограждением.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)

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