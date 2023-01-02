Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023-го: начните новый год правильно - это важно!

Скорпион

У Скорпионов ожидается весьма стабильная неделя. Ночные светила то и дело будут негативно отражаться на их настроении лишь в субботу. Астрологи советуют Скорпионам найти способы повысить продуктивность, уменьшить риски, обрести силу воли и творческий запал. В любовной сфере неделя со 2 по 8 января будет успешной. Особенно это касается тех Скорпионов, которые уже успели создать отношения. Велика вероятность того, что эти люди найдут новых друзей.

Стрелец

Стрельцам нужно больше общаться, знакомиться, флиртовать, делиться эмоциями. Главное правило успеха на этой неделе - не торопиться и не принимать желаемое за действительное. Не исключено, что на Стрельцов свалится много новых забот, из-за чего они могут быстро войти в состояние стресса. Любимые дела и хобби помогут Стрельцам поднять настроение, обрести уверенность в себе.

Козерог

Большая удача ждет всех Козерогов, которые заняты в творческой сфере - дизайнеров, писателей, музыкантов, художников. Самое лучшее время для монотонной и сложной работы - период с 3 по 6 января. Воскресенье станет идеальным днем для полной релаксации. Звезды и планеты перестанут сильно влиять на представителей данного знака, поэтому энергетический фон стабилизируется. Козероги смогут как следует отдохнуть и перезагрузить свое сознание.

Водолей

В период со 2 по 8 января многие Водолеи смогут узнать свое истинное предназначение. Тут важно довериться интуиции. На этой неделе можно заниматься как простыми делами, так и теми, на которые требуется много сил и времени. Не стоит общаться с токсичными людьми, поскольку это может привести к очень сильному переутомлению. Сейчас нельзя терять уверенность в себе, поэтому лучше не обращать внимание на безосновательную критику со стороны токсичных людей.

Рыбы

У Рыб ожидается довольно много мелких, но неприятных жизненных ситуаций, из-за которых возможно серьезное ухудшение настроения. Людям данного знака нужно сохранять активность и браться за новые задачи, выполнять данные ранее обещания. Нельзя пускать дела на самотек. Если эта неделя будет периодом каникул для Рыб, это позволит им крайне удачно провести время и насладиться отдыхом.