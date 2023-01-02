Джереми Реннер попал в больницу после уборки снега

Известно, что 51-летний Джереми Реннер был доставлен в больницу на вертолете. Что произошло, не уточняется. Но актер был госпитализирован сразу после уборки снега, появившегося в результате сезонного урагана на севере Невады.

СМИ пишут, что его состояние критическое, но стабильное. Реннер сейчас находится в окружении семьи и "получает отличный уход".

Ранее актер уже писал в соцсетях о сильном снегопаде.

Напомним, в канун Нового года в округах Вашо, Карсон, Дуглас, Стори и Лайон Северной Невады прошел сильнейший зимний ураган. В результате него 35 тысяч домов остались без электричества.