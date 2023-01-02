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Джереми Реннер попал в больницу после уборки снега

rus.tvnet.lv
Джереми Реннер попал в больницу после уборки снега
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Джереми Реннер
Джереми Реннер Фото: Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP/Scanpix

Американский актер Джереми Реннер (Jeremy Renner) был доставлен в больницу после уборки снега. Об этом сообщает "Афиша. Daily" со ссылкой на Deadline.

Известно, что 51-летний Джереми Реннер был доставлен в больницу на вертолете. Что произошло, не уточняется. Но актер был госпитализирован сразу после уборки снега, появившегося в результате сезонного урагана на севере Невады.

СМИ пишут, что его состояние критическое, но стабильное. Реннер сейчас находится в окружении семьи и "получает отличный уход".

Ранее актер уже писал в соцсетях о сильном снегопаде. 

Напомним, в канун Нового года в округах Вашо, Карсон, Дуглас, Стори и Лайон Северной Невады прошел сильнейший зимний ураган. В результате него 35 тысяч домов остались без электричества.

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