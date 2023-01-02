В Даугавпилсе женщина пыталась сдать на права с 2,1 промилле алкоголя в крови

Женщина с 2,1 промилле алкоголя в крови в декабре 2022 года приехала в Даугавпилсское отделение Дирекции безопасности дорожного движения, чтобы сдать экзамен по вождению легкового автомобиля. Во время экзамена инспектор дирекции заметил возможное алкогольное опьянение женщины и прервал тест.

Прокуратура применила к женщине наказание в виде общественных работ с лишением прав на управление транспортным средством на пять лет.

Транспортное средство, которым управляла женщина, принадлежит другому лицу, оно не подлежит конфискации.

Уголовным законом в этом случае предусматривается, что с совершившего преступное деяние лица взыскивают полную или частичную стоимость транспортного средства. В конкретном случае было принято решение о взыскании с обвиняемой в пользу государства частичной стоимости транспортного средства, а именно 10 000 евро.