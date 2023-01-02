Фото и видео ⟩ Началась оттепель, в Огре пошел лед

В конце недели лед шел в Лиелупе, Даугаве, Огре, Малой Югле, Большой Югле, Амате и других реках.

Фото и видео: ледоход на реке Огре

Фото: Aculiecinieka foto

Фото: Aculiecinieka foto

В Большой Югле уровень воды возле Закюмуйжи за два дня вырос более чем на два метра, в некоторых других реках прирост уровня воды превысил метр.

Затопляются речные поймы, местами и другие низкие места. По всей стране в силе желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках.

Гидрологи прогнозируют, что самый высокий уровень воды в реках центральной и восточной части Латвии ожидается во второй половине недели, местами - позже.

В конце этой недели ожидается большой мороз, который местами в Видземе и Латгале может опуститься ниже 20 градусов, а на реках вновь образуется лед.