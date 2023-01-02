После оттепели в реках Латвии как повышается уровень воды, так и начинается ледоход, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии. Читатель TVNET запечатлел ледоход в реке Огре.
Фото и видео ⟩ Началась оттепель, в Огре пошел лед
Началась оттепель, в Огре пошел лед
Фото и видео: ледоход на реке Огре
В Большой Югле уровень воды возле Закюмуйжи за два дня вырос более чем на два метра, в некоторых других реках прирост уровня воды превысил метр.
Затопляются речные поймы, местами и другие низкие места. По всей стране в силе желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках.
Гидрологи прогнозируют, что самый высокий уровень воды в реках центральной и восточной части Латвии ожидается во второй половине недели, местами - позже.
В конце этой недели ожидается большой мороз, который местами в Видземе и Латгале может опуститься ниже 20 градусов, а на реках вновь образуется лед.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!