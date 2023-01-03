Архиепископ Станкевич не будет присутствовать на похоронах бывшего Папы Бенедикта XVI

Как сообщили в канцелярии президента, на похоронах не будет присутствовать и президент Латвии Эгил Левитс.

Министерство иностранных дел сообщило, что

Латвию на похоронах бывшего папы римского Бенедикта XVI будет представлять посол при Святом Престоле Элита Кузма.

Между тем уже объявлено, что на похоронах бывшего папы римского Бенедикта XVI в Ватикане примет участие президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила пресс-служба президента Литвы.

В понедельник, 2 января, в Ватикане началось прощание с бывшим папой римским Бенедиктом XVI. Его тело находится в базилике Святого Петра, которая открыта для посетителей с 9 утра.

Прощание продолжится во вторник и среду.

Похороны Бенедикта назначены на четверг, 5 января, похоронную церемонию на площади Святого Петра возглавит нынешний папа римский Франциск.

Бенедикт XVI скончался в субботу, 31 декабря, в возрасте 95 лет.

Бенедикт XVI был избран папой в апреле 2005 года, после смерти Иоанна Павла II.

Он стал 265-м папой римским.

Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году, сославшись на ухудшение здоровья. Это было третьим отречением от престола за всю историю Католической церкви и первым за последние 600 лет.

После отставки Бенедикт жил в монастыре Матери Церкви в Ватикане, где и скончался.