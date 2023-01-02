В понедельник, 2 января, в Ватикане началось прощание с бывшим папой римским Бенедиктом XVI. Его тело находится в базилике Святого Петра, которая открыта для посетителей с 9 утра.
Фото ⟩ В Ватикане началось прощание с Бенедиктом XVI
В Ватикане началось прощание с Бенедиктом XVI
Прощание продолжится во вторник и среду.
Похороны Бенедикта назначены на четверг, 5 января, похоронную церемонию на площади Святого Петра возглавит нынешний папа римский Франциск.
Бенедикт XVI скончался в субботу, 31 декабря, в возрасте 95 лет.
Бенедикт XVI был избран папой в апреле 2005 года, после смерти Иоанна Павла II.
Он стал 265-м папой римским.
Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году, сославшись на ухудшение здоровья. Это было третьим отречением от престола за всю историю Католической церкви и первым за последние 600 лет.
После отставки Бенедикт жил в монастыре Матери Церкви в Ватикане, где и скончался.
Галерея: В Ватикане началось прощание с Бенедиктом XVI
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