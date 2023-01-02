Фото ⟩ В Ватикане началось прощание с Бенедиктом XVI

Прощание продолжится во вторник и среду.

Похороны Бенедикта назначены на четверг, 5 января, похоронную церемонию на площади Святого Петра возглавит нынешний папа римский Франциск.

Бенедикт XVI скончался в субботу, 31 декабря, в возрасте 95 лет.

Фото: Reuters/Scanpix

Бенедикт XVI был избран папой в апреле 2005 года, после смерти Иоанна Павла II.

Он стал 265-м папой римским.

Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году, сославшись на ухудшение здоровья. Это было третьим отречением от престола за всю историю Католической церкви и первым за последние 600 лет.

После отставки Бенедикт жил в монастыре Матери Церкви в Ватикане, где и скончался.

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