Берлин: У Шольца - прямой контакт с Путиным по Украине

"От России не поступает убедительных предложений по переговорам"

При этом Вагнер отметил, что, с точки зрения МИД ФРГ, "от России не поступает убедительных предложений по переговорам". "Это (отсутствие у России готовности к мирным переговорам. - Ред.) показали и довольно жестокие бомбардировки в последние дни. Так что эти действия России создают очень четкую картину", - заявил Вагнер.

Изначально корреспондент DW попросил его прокомментировать мнение депутата бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), бывшего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера (Michael Müller) о том, что ФРГ стоило бы активнее поддерживать контакт с Москвой.

"Нужно то и дело предлагать (российской стороне. - Ред.) начать разговор. Жаль, что "зеленые" и СвДП этого не понимают", - сказал Мюллер утром 2 января в программе Morgenmagazin общественно-правового телеканала ARD. "Хорошо было бы, если бы и МИД (Германии. - Ред.) понял, что нам нужны контакты и каналы помимо Путина, чтобы (...) иметь возможность быстро вступить в переговоры", - добавил политик.

Планы Киева по мирным переговорам в Украине

В декабре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев хотел бы провести в конце февраля "мирный саммит" на площадке ООН и при посредничестве генсека организации Антониу Гутерриша. При этом участие России в нем будет возможно, только если она возьмет на себя ответственность за военные преступления и предстанет перед международным трибуналом, указал Кулеба.

В ООН тогда сдержанно восприняли это предложение, указав, что Антониу Гутерриш будет готов выступить посредником на мирных переговорах между Россией и Украиной, "если этого посредничества захотят обе стороны".