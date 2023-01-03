Принц Гарри: "Я хочу вернуть отца и брата"

Среди сказанного им также то, что "они не проявили абсолютно никакой готовности к примирению". Однако отмечается, что из показанного на экране короткого отрывка можно только предположить, о ком принц говорит.

Данные слова Гарри прозвучали в его беседе с Томом Брэдби из британского телеканала ITV, а также в интервью американской телекомпании CBS. Оба интервью буду показаны в эфире 8 января, за два дня до публикации автобиографии.

Полных текстов обоих разговоров пока нет в доступе, именно поэтому пока не очень понятно, что именно имел в виду принц Гарри.

Букингемский дворец также отказался от комментариев на тему.

В свою очередь, CBS News назвало беседу "взрывоопасной": в ней Гарри утверждает, что его предали.

"Проводились брифинги, были утечки и подбрасывались истории против меня и моей жены",

- заявил принц.

"Девиз семьи "Никогда не жалуйся и ничего не объясняй", но это всего лишь девиз. Они будут беседовать с корреспондентом, буквально с ложечки скармливать ему информацию, тот напишет историю, а в конце скажет, что обратился в Букингемский дворец за комментариями. Но вся история - это и есть комментарий Букингемского дворца", - приводит BBC слова принца.