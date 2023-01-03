В телевизионном интервью перед выходом своей книги "Запасной" принц Гарри заявил, что "хотел бы вернуть своего отца и своего брата". Об этом рассказывает BBC.
Принц Гарри: "Я хочу вернуть отца и брата"
Среди сказанного им также то, что "они не проявили абсолютно никакой готовности к примирению". Однако отмечается, что из показанного на экране короткого отрывка можно только предположить, о ком принц говорит.
Данные слова Гарри прозвучали в его беседе с Томом Брэдби из британского телеканала ITV, а также в интервью американской телекомпании CBS. Оба интервью буду показаны в эфире 8 января, за два дня до публикации автобиографии.
Полных текстов обоих разговоров пока нет в доступе, именно поэтому пока не очень понятно, что именно имел в виду принц Гарри.
Букингемский дворец также отказался от комментариев на тему.
В свою очередь, CBS News назвало беседу "взрывоопасной": в ней Гарри утверждает, что его предали.
"Проводились брифинги, были утечки и подбрасывались истории против меня и моей жены",
- заявил принц.
"Девиз семьи "Никогда не жалуйся и ничего не объясняй", но это всего лишь девиз. Они будут беседовать с корреспондентом, буквально с ложечки скармливать ему информацию, тот напишет историю, а в конце скажет, что обратился в Букингемский дворец за комментариями. Но вся история - это и есть комментарий Букингемского дворца", - приводит BBC слова принца.
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