Врачи жалуются на предложения взяток за фиктивное освобождение от экзамена по латышскому языку

С другой стороны, многие, кто живет в Латвии много лет, сдавать экзамен не торопятся.

"На данный момент люди задают вопросы, но подано всего 100 заявок, что очень мало. Поэтому мы приглашаем не медлить, чтобы можно было сохранить свой статус постоянного жителя", - сказала представитель Департамента по делам гражданства и миграции Мадара Пуке.

Напомним, что к сентябрю 21 000 жителей Латвии должны доказать свое знание языка. Конечно, если у человека нет умственной отсталости, делающей невозможным изучение языка. Поэтому путь к освобождению от экзамена ведет также через кабинет психиатра.

Список диагнозов, при которых люди должны быть освобождены от языкового экзамена, длинный. Включая как расстройства сознания и мышления, так и, например, нарушения функций костей, суставов и мышц. Но не стоит надеяться, что из-за больного пальца или даже повреждения всей руки не придется сдавать экзамен.

Например, если человек слеп, освобождение от устной части не применяется. Если болят суставы - не надо писать, если проблемы с дыханием или голосом - не надо говорить, но другие тесты остаются в силе.

Полностью освободить человека от всего экзамена может только врач-психиатр, но вряд ли кто-то захочет получить такое освобождение без причины.