С 1 сентября у граждан России, не владеющих латышским языком, будет аннулирован вид на жительство в нашей стране, об этом говорят новые поправки к Закону об иммиграции. Они относятся примерно к 21 000 постоянных жителей Латвии. Времени мало, а интерес к экзамену еще низкий. Вместо этого люди пытаются получить освобождение от экзамена по латышскому языку с фиктивным заключением врача, сообщает TV3 News.
Врачи жалуются на предложения взяток за фиктивное освобождение от экзамена по латышскому языку
Тревогу по поводу ситуации в нескольких медицинских учреждениях подняли врачи-реабилитологи, к которым вдруг стали обращаться русскоязычные жители с конвертами.
В одном из медицинских центров в Риге 2 января TV3 News подтвердили, что интерес все еще есть, но если раньше подобных пациентов было по четыре в день, то теперь - не больше двух. Наверное, потому, что всем уже было отказано.
"Поток русскоязычных пациентов увеличился, есть большой интерес к освобождению от экзамена по латышскому языку. Пациенты приходят не за освобождением, а чтобы купить освобождение! Приходили даже с конвертами - взятками. Приходили и со странными диагнозами и странными причинами освобождения, такими как высокое кровяное давление и увеличенная простата, мешающая изучению языка", - сказал анонимный источник в рижском медицинском учреждении.
В полиции говорят, что официальных заявлений о попытках подкупа врачей пока нет, но призывают относиться к предложениям взяток серьезно и сообщать о них.
Уровень языка, необходимый для продления вида на жительство для граждан России, практически минимальный - всего лишь уровень А2, который, например, украинские медсестры смогли получить всего через несколько месяцев после приезда в Латвию.
С другой стороны, многие, кто живет в Латвии много лет, сдавать экзамен не торопятся.
"На данный момент люди задают вопросы, но подано всего 100 заявок, что очень мало. Поэтому мы приглашаем не медлить, чтобы можно было сохранить свой статус постоянного жителя", - сказала представитель Департамента по делам гражданства и миграции Мадара Пуке.
Напомним, что к сентябрю 21 000 жителей Латвии должны доказать свое знание языка. Конечно, если у человека нет умственной отсталости, делающей невозможным изучение языка. Поэтому путь к освобождению от экзамена ведет также через кабинет психиатра.
Список диагнозов, при которых люди должны быть освобождены от языкового экзамена, длинный. Включая как расстройства сознания и мышления, так и, например, нарушения функций костей, суставов и мышц. Но не стоит надеяться, что из-за больного пальца или даже повреждения всей руки не придется сдавать экзамен.
Например, если человек слеп, освобождение от устной части не применяется. Если болят суставы - не надо писать, если проблемы с дыханием или голосом - не надо говорить, но другие тесты остаются в силе.
Полностью освободить человека от всего экзамена может только врач-психиатр, но вряд ли кто-то захочет получить такое освобождение без причины.
"Никогда нельзя этого исключать, но это было бы полным безумием! Диагнозы очень серьезные. Это все виды слабоумия, шизофрении, начиная с умеренной умственной отсталости. Деменция, шизофрения, умственная отсталость - для любого заключения будет специальная комиссия! Не говоря уже о государственной тайне, оружии или водительских правах и тому подобном", - говорит глава Рижского центра психиатрии и наркологии Сандра Пуце.
Кроме того, доктор надеется, что ни один коллега не станет рисковать своим сертификатом.
На улицу Твайка во вторник, 2 января, поступило более 20 звонков от заинтересованных лиц, но большинство из них было направлено специалистам в регионах, ближайших к их месту жительства, так как люди неправильно поняли, что они выдаются только в Риге.
PMLP предупреждает, что если кого-то поймают на подделке медицинского заключения, надежды на статус постоянного жителя будут потеряны.
Ранее RUS TVNET писал, что на рассмотрение Сейма внесена инициатива об отмене поправок к Закону об иммиграции, которые обязывают постоянных жителей Латвии с гражданством России и Беларуси сдавать экзамен на знание государственного языка.
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