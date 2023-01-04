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Фото ⟩ Маникюр-2023: основные тренды на короткие ногти

rus.tvnet.lv
Маникюр-2023: основные тренды на короткие ногти
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/marigo20

На какой дизайн маникюра стоит обратить внимание в этом сезоне? Издание The Symbol дает подсказки. 

Далее - подборка фото для вдохновения.

3D нейл-арт

Суть такая: декор на ногтях обязательно должен выходить за их плоскость. Это могут быть абстрактные узоры и рисунки специальным гелем, капли "жидкого металла" или жемчуг - любой объемный декор.

Вечно актуальный френч

Он легко делается на коротких ногтях, а также может быть без "классических" белых кончиков. Например, кончики могут быть другого цвета или даже формы. Акцент также можно перенести с кончика ногтя к его основанию, тогда маникюр будет как бы "перевернутым".

"Живопись"

Все просто - это когда на ногтях буквально пишут картины. 

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