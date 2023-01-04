На какой дизайн маникюра стоит обратить внимание в этом сезоне? Издание The Symbol дает подсказки.
Фото ⟩ Маникюр-2023: основные тренды на короткие ногти
Маникюр-2023: основные тренды на короткие ногти
Далее - подборка фото для вдохновения.
3D нейл-арт
Суть такая: декор на ногтях обязательно должен выходить за их плоскость. Это могут быть абстрактные узоры и рисунки специальным гелем, капли "жидкого металла" или жемчуг - любой объемный декор.
Вечно актуальный френч
Он легко делается на коротких ногтях, а также может быть без "классических" белых кончиков. Например, кончики могут быть другого цвета или даже формы. Акцент также можно перенести с кончика ногтя к его основанию, тогда маникюр будет как бы "перевернутым".
"Живопись"
Все просто - это когда на ногтях буквально пишут картины.
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