Зеленский: Россия попытается истощить Украину ударами беспилотников

Зеленский в своем обращении вечером в понедельник, 2 января, заявил, что Россия планирует истощить Украину.

"Мы сделаем все, чтобы эта цель террористов провалилась, как и все другие, - сказал Зеленский. - В настоящее время все, кто занимается противовоздушной обороной, должны быть особенно осторожны".

Зеленский заявил, что с начала года ПВО Украины сбило уже более 80 иранских беспилотников.

За последние три дня Россия активизировала удары беспилотников по украинским городам и энергетической инфраструктуре. Корреспонденты Би-би-си отмечают, что это ложится дополнительной нагрузкой на вооруженные силы Украины, которые должны отслеживать и перехватывать беспилотники, а также создает в обществе устойчивое ощущение угрозы.

Накануне Нового года Украина нанесла удар по оккупированному Россией донецкому городу Макеевка. Министерство обороны России сообщило о 63 убитых российских солдатах, но, по другим оценкам, РФ могла потерять несколько сотен мобилизованных солдат.