Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует длительную кампанию нападений беспилотников на Украину, сообщает BBC. Данные разведки указывают, что будут использоваться иранские боевые дроны Shahed.
Зеленский: Россия попытается истощить Украину ударами беспилотников
Зеленский в своем обращении вечером в понедельник, 2 января, заявил, что Россия планирует истощить Украину.
"Мы сделаем все, чтобы эта цель террористов провалилась, как и все другие, - сказал Зеленский. - В настоящее время все, кто занимается противовоздушной обороной, должны быть особенно осторожны".
Зеленский заявил, что с начала года ПВО Украины сбило уже более 80 иранских беспилотников.
За последние три дня Россия активизировала удары беспилотников по украинским городам и энергетической инфраструктуре. Корреспонденты Би-би-си отмечают, что это ложится дополнительной нагрузкой на вооруженные силы Украины, которые должны отслеживать и перехватывать беспилотники, а также создает в обществе устойчивое ощущение угрозы.
Накануне Нового года Украина нанесла удар по оккупированному Россией донецкому городу Макеевка. Министерство обороны России сообщило о 63 убитых российских солдатах, но, по другим оценкам, РФ могла потерять несколько сотен мобилизованных солдат.
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