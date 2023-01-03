В Якутске в 40-градусный мороз 1000 домохозяйств остались без отопления

1 января на Якутской ТЭЦ произошла авария, в результате которой возникли проблемы с обеспечением жителей города теплом и электроэнергией.

Как сообщает "Сибирь. Реалии", в результате аварии в нескольких домах взорвались батареи, а позже замерзли канализационные трубы.

Власти города подтвердили, что авария действительно произошла, подчеркнув при этом, что муниципалитет не будет компенсировать жильцам замену вышедших из строя радиаторов. Не будет возмещен и ущерб, нанесенный жилью горожан.

В первые дни года в Якутске были зафиксированы морозы от -45 до -49 градусов.

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