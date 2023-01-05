"Прежде чем диктовать что-то обществу, нужно попытаться его понять"

Для того, чтобы вырваться из "информационных пузырей" и противостоять алгоритмам социальных сетей, от людей требуется приложить усилия, применить критическое мышление, осознанно подходить к отбору источников информации, а также работа умных экспертов по коммуникации.

Антра Борк-Ржечицка Фото: Пресс-фото

По мнению президента Латвийской ассоциации коммуникации (LaKA) и организатора ежегодного конкурса коммуникации Mi:t&Links. Baltic Communication Awards 2023 Антры Борк-Ржечицки, на данный момент наиболее важна осмысленная коммуникация и ее частота - как часто и с какой интенсивностью обращаемся к обществу.

"Ярким примером того, что один твит может стать началом многомиллионной благотворительной кампании, является создатель "Twitter-конвоя" и обладатель титула "Человек Европы в Латвии-2022" Рейнис Познякс. Однако, без регулярного информирования общества о ходе инициативы, отчетов о доставке машин и рассказов о пережитом по дороге в Украину, это было бы невозможно. И ему в течение более, чем 300 дней удается не только удерживать внимание общества, но и добиваться его активного участия и вовлечения в акцию! Рейнис Познякс благодаря своему благородству, жизненным ценностям и соответствующим каналам коммуникации продемонстрировал значимость, важность и силу осмысленной коммуникации в современном обществе", - подчеркивает президент LaKA.