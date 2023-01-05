Способ коммуникации "мы знаем как лучше всего и поэтому мы сейчас вам скажем, как нужно делать" больше не эффективен. Поэтому перед тем, как диктовать что-то обществу, нужно попытаться его понять, считает руководитель кафедры политологии Рижского университета им. Страдиня (RSU), социальный антрополог Мартиньш Даугулис.
"Прежде чем диктовать что-то обществу, нужно попытаться его понять"
Социальный антрополог указывает, что в госуправлении, а также в частном секторе появляется тревога относительно того, как лучше взаимодействовать с обществом. За последние годы особенно усилилась поляризация, способствующая раздроблению общества. Это происходит из-за сосуществования противоположных мнений и сильных убеждений, а также благодаря наличию многочисленных каналов коммуникации.
"Для того, чтобы начать успешную коммуникацию с обществом, прежде всего важно выяснить его отношение и потребности по конкретному вопросу, учитывать тенденции поведения, убеждения и привычки",
- считает Даугулис.
Профессионалам в области коммуникации нужно изучать различные системы ценностей и опасения, которые имеются у раздробленных групп общества. С ними нужно общаться на таком языке и при помощи таких слов, которые они могут услышать и понять, только в таком случае взаимодействие будет эффективным. "На самом деле, благодаря технологиям мы можем увидеть, насколько общество разное", - добавляет социальный антрополог.
Нынешней поляризации общества способствовал переизбыток каналов коммуникации. Помимо привычных СМИ, новости распространяются в Telegram, WhatsApp, Messenger, Signal, Snapchat, Twitter и других местах. Каждый человек с активной социальной позицией благодаря соцсетям становится как тем, кто выражает мнение, так и редактором новостей. В его окружении часто преобладают ценности конкретной группы или привычка отбирать информацию, подтверждающая его собственные мысли.
Для того, чтобы вырваться из "информационных пузырей" и противостоять алгоритмам социальных сетей, от людей требуется приложить усилия, применить критическое мышление, осознанно подходить к отбору источников информации, а также работа умных экспертов по коммуникации.
По мнению президента Латвийской ассоциации коммуникации (LaKA) и организатора ежегодного конкурса коммуникации Mi:t&Links. Baltic Communication Awards 2023 Антры Борк-Ржечицки, на данный момент наиболее важна осмысленная коммуникация и ее частота - как часто и с какой интенсивностью обращаемся к обществу.
"Ярким примером того, что один твит может стать началом многомиллионной благотворительной кампании, является создатель "Twitter-конвоя" и обладатель титула "Человек Европы в Латвии-2022" Рейнис Познякс. Однако, без регулярного информирования общества о ходе инициативы, отчетов о доставке машин и рассказов о пережитом по дороге в Украину, это было бы невозможно. И ему в течение более, чем 300 дней удается не только удерживать внимание общества, но и добиваться его активного участия и вовлечения в акцию! Рейнис Познякс благодаря своему благородству, жизненным ценностям и соответствующим каналам коммуникации продемонстрировал значимость, важность и силу осмысленной коммуникации в современном обществе", - подчеркивает президент LaKA.
Организаторы Mi:t&Links. Baltic Communication Awards 2023 оценили вовлеченность различных организаций и отдельных людей для оказания помощи Украине. Поэтому была создана отдельная категория для кампаний, связанных с оказанием поддержки Украине для того, чтобы организаторы и вдохновители таких кампаний получили должное признание и стали бы примером для отрасли коммуникации. Подача работ в этой категории бесплатная.
В целом, в этом году соревнование на конкурсе Mi:t&Links. Baltic Communication Awards 2023 будет проходить в 20 категориях. Прошлогодние работы приглашаются подавать как предприятия, так и агентства, учреждения государственного и негосударственного сектора, а также индивидуальные специалисты по коммуникации из Латвии, Литвы, Эстонии и других стран Европы.
LaKA и организаторы конкурса призывают подавать заявки на рассмотрение и продемонстрировать то, с какими случаями сталкивались профессионалы в области коммуникации в своей повседневной работе и какой подход выбирали для взаимодействия с обществом.
Mi:t&Links. Baltic Communication Awards 2023 - получивший широкое признание международный конкурс в области коммуникации. LaKA призывает подавать работы в области коммуникации, это одновременно возможность получить международную оценку и учиться у лучших профессионалов этой сферы из стран Балтии.
Более подробная информация о конкурсе на сайте.
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