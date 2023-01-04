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Кате Алексеева не представит Латвию на конкурсе Мiss Universe

rus.tvnet.lv
Кате Алексеева не представит Латвию на конкурсе Мiss Universe
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Рижанка Кате Алексеева не примет участие в конкурсе Мiss Universe ("Мисс Вселенная"). Об этом сообщила сама модель на своих страницах в социальных сетях Instagram и Facebook. 

Она рассказала, что незадолго до Нового года у нее был выявлен ковид, после чего последовали осложнения.

"На данный момент я все еще восстанавливаюсь. Учитывая это, к сожалению, я вынуждена отказаться от участия в конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году. Я до сих пор не могу поверить, что говорю это", - написала модель

"Это решение принято потому, что мое здоровье и здоровье других участниц конкурса и их семей является приоритетом", - отметила Алексеева. 

Напомним, в октябре 2022 года сообщалось о том, что Латвию на конкурсе "Мисс Вселенная" представит рижанка Кате Алексеева.

В модельном бизнесе Кате уже с 2010 года и активно принимала участие как в местных конкурсах красоты, так и в смотрах международного уровня. Она участвовала в Miss Grand International, Miss Multiverse, Top Model of the World и многих других конкурсах. Сегодня модель сотрудничает со множеством дизайнеров и фотографов из Европы и Азии.

На данный момент девушка развивает свой бренд косметики и бьюти-боксов на зарубежном рынке. В свободное время она занимается спортом и активно путешествует. В ее списке уже 56 стран мира. В 2019 году Алексеева открыла свой фонд From Woman to Woman, который помогает девушкам, страдающим от домашнего насилия.

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