Трактор с открытой системой полива снес крышу автомобиля. Ищут очевидцев

На своей странице в Facebook сын пострадавшего написал: "Жители Лимбажи, я обращаюсь к вам с просьбой помочь в расследовании аварии, которая произошла с моим отцом и нашим семейным предприятием SIA Tīri logi 28 декабря около 17:00 часов".

Мужчина написал, что на участке дороги Лимбажи - Дучи, примерно в шести километрах от Лимбажи, у автомобиля, которым управлял его отец, полностью "снесло" крышу.

"Ему удалось выжить только благодаря большой удаче, конечно, у него травмы головы и тела", - рассказал сын пострадавшего.

По словам мужчины, причиной аварии стал встречный сельскохозяйственный трактор с открытой системой полива. Он указал, что это оборудование должно было быть закрыто, а не вылезать на встречную полосу.

Мужчина просит людей, у которых есть видеозаписи трактора с открытой системой полива, сообщить об этом.