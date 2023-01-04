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SPKC следит за Covid-19, чтобы не пропустить его распространение

rus.tvnet.lv/LETA
SPKC следит за Covid-19, чтобы не пропустить его распространение
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Мминистр здравоохранения Лига Меньгелсоне.
Мминистр здравоохранения Лига Меньгелсоне. Фото: Valsts kanceleja

Чтобы не пропустить быстрое распространение Covid-19 в Латвии, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в настоящее время внимательно следит за показателями заболеваемости этим вирусом, сообщила министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.

Она отметила, что и после перехода на финансирование государством тестирования на Covid-19 только для пациентов больниц оперативные и кризисные группы по-прежнему проводят встречи с эпидемиологами каждую неделю. Сообщается, что министр поручила ежедневно следить за ситуацией, чтобы, как только появится какой-либо сигнал о стремительном распространении вируса, можно было принять незамедлительные меры.

Как сообщалось, в Минздраве заявили, что на предыдущем этапе пандемии Covid-19 было очень важно проводить масштабное тестирование, чтобы выявить как можно больше случаев Covid-19 и предотвратить распространение заболеваемости путем принятия мер эпидемиологической безопасности в очагах инфекции.

С изменением характеристик вируса, эпидемиологической ситуации и подхода к противоэпидемическим мероприятиям, а также с учетом доступности вакцинации меры строгого эпидемиологического контроля в очагах Covid-19 уже не имеют существенного значения.

Поэтому с точки зрения эпидемиологической безопасности комплексное обследование пациентов с подозрением на инфекцию Covid-19 уже не имеет значения вне стен медицинских учреждений.

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