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Во время строительных работ в Лиепае нашли взрывоопасный предмет

rus.tvnet.lv
Во время строительных работ в Лиепае нашли взрывоопасный предмет
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Найденный снаряд в Лиепае
Найденный снаряд в Лиепае Фото: Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona konts "Facebook"

Во время строительных работ в Лиепае рабочие обнаружили взрывоопасный предмет, сказано в сообщении 54-го батальона Земессардзе в Facebook.

В сообщении говорится, что специалисты по обезвреживанию боеприпасов Национальных вооруженных сил (NBS) нашли взрывоопасный предмет времен Первой мировой войны. Он был доставлен в безопасное место и уничтожен.

В Земессардзе напоминают о действиях в случае обнаружения взрывоопасного предмета. Самое главное, не надо прикасаться к нему. Место нахождения такого предмета надо отметить каким-либо способом, на безопасном расстоянии.

Далее человек должен немедленно удалиться от места нахождения взрывоопасного предмета, но запомнить где он находится, чтобы иметь возможность указать Государственной полиции.

О возможном взрывоопасном предмете необходимо сообщить в полицию по телефону 110, описав обнаруженный предмет. Полиция свяжется с подразделением по обезвреживанию взрывоопасных предметов NBS, которое прибудет на место происшествия и безопасно утилизирует предмет.

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