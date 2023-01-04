Во время строительных работ в Лиепае нашли взрывоопасный предмет

В сообщении говорится, что специалисты по обезвреживанию боеприпасов Национальных вооруженных сил (NBS) нашли взрывоопасный предмет времен Первой мировой войны. Он был доставлен в безопасное место и уничтожен.

В Земессардзе напоминают о действиях в случае обнаружения взрывоопасного предмета. Самое главное, не надо прикасаться к нему. Место нахождения такого предмета надо отметить каким-либо способом, на безопасном расстоянии.

Далее человек должен немедленно удалиться от места нахождения взрывоопасного предмета, но запомнить где он находится, чтобы иметь возможность указать Государственной полиции.

О возможном взрывоопасном предмете необходимо сообщить в полицию по телефону 110, описав обнаруженный предмет. Полиция свяжется с подразделением по обезвреживанию взрывоопасных предметов NBS, которое прибудет на место происшествия и безопасно утилизирует предмет.